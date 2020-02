I numeri dei casinò online al termine del 2019

Che il settore del gioco d’azzardo sia uno dei più floridi in Italia è ormai noto a tutti. A dare ulteriore conferma delle potenzialità di questo settore sono i numeri registrati nel corso del 2019 e resi disponibili al termine dell’anno per essere analizzati e studiati.

E’ aumentato il numero dei giocatori iscritti e così anche il fatturato generato dalle piattaforme digitali autorizzate dall’AAMS. I clienti dei casinò virtuali hanno puntato complessivamente nel 2019 una cifra maggiore rispetto a quella che il settore era riuscita a raccogliere nei dodici mesi precedenti.

Azzardo online nel 2019 in numeri

Il primo dato che balza all’occhio analizzando il settore dell’azzardo online nel 2019 è la crescita del 12.4%, calcolata valutando insieme i casinò digitali con autorizzazione AAMS e le sale da poker online legali nel nostro paese.

Nel corso del 2018 le puntate dei giocatori avevano fatto registrare un fatturato complessivo di 868 milioni di euro. Nei dodici mesi del 2019 il fatturato è aumentato in maniera netta, raggiungendo la cifra di 969 milioni di euro. Una crescita che dimostra quanto il gioco online possa essere capace di attrarre l’interesse delle persone, coinvolgendo anche i giovani. Questi ultimi non sono propensi a giocare d’azzardo nelle sale da gioco classiche, mentre sono a loro agio con la tecnologia e con le piattaforme virtuali.

Analizzando i dati relativi solo ai casinò telematici senza prendere in esame anche il fatturato proveniente dalle sale da poker virtuali si possono evidenziare due aspetti. Il primo è che sono proprio le piattaforme virtuali a sostenere la rapida crescita del settore, dal momento che queste hanno contribuito al fatturato totale di 969 milioni di euro con ben 831 milioni di euro. Il secondo aspetto è che le piattaforme sono in fortissima crescita, infatti il fatturato del 2019 è aumentato del 17% se confrontato con i 710 milioni fatturati nel 2018.

Perché le piattaforme virtuali crescono in fretta

La crescita delle piattaforme di gioco d’azzardo online è ormai una costante da diversi anni. Nonostante la crescita avvenga da diverso tempo, ogni anno si registrano crescite da capogiro. Sembra che il settore sia inarrestabile ed infatti anche per il 2020 le previsioni sono positive. Secondo gli esperti al termine del 2020 il fatturato complessivo sarà superiore a quello del 2019 e dunque anche quest’anno il settore dovrebbe registrare una crescita.

Tanti elementi hanno contribuito alla crescita e continuano a farlo. La scelta di digitalizzare l’azzardo è stata vincente, perché in questo modo sono state incluse anche le fasce di popolazione più giovani, che prima erano escluse. I casinò tradizionali non sono mai riusciti ad esercitare una grande attrazione sui giovani e questo spiega come mai le sale tradizionali siano in crisi da molti anni, nonostante in generale il settore dell’azzardo cresca sotto la spinta delle piattaforme digitali.

La semplicità di gioco, i bonus speciali e la varietà di giochi disponibili sono altri elementi che contraddistinguono le piattaforme online e che vengono visti dagli iscritti come punti di forza che migliorano l’esperienza di gioco.