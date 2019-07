La sicurezza nei casinò online: la priorità degli operatori di gioco

Alla base del successo dei casinò online è la sicurezza, ormai sempre più al centro delle scelte degli operatori di gioco

Uno dei motivi alla base del successo dei casinò online è la strategia dei principali operatori del settore in materia di sicurezza. Siamo in un settore particolare, un settore in cui un errore su qualche semplice dato potrebbe determinare problematiche serie per l’utente. E non parliamo solo dei dati sensibili ma anche di quelli relativi ai nostri dati personali o, ancora peggio, ai dati dei nostri conti correnti o delle nostre carte di credito. È evidente quindi quanto sia importante la sicurezza, soprattutto per la tutela degli utenti, per i principali operatori di gioco.

L’impressione che un casinò online riesce a darci è fondamentale per consentire agli utenti di fidarsi di quel particolare sito e di rendersi conto della possibilità di fornire i propri dati in tutta sicurezza. Immaginate per un attimo cosa accadrebbe se un hacker riuscisse ad entrare in possesso del database dei dati personali e bancari di tutti gli utenti di uno dei grandi portali del gaming. Un simile evento potrebbe generare la fine del sito e la conseguente chiusura del casinò online. Ed è proprio per questo che tutti i principali portali oggi fondano tutta la propria forza su elevati standard di sicurezza.

Perché la registrazione ad un casinò online è sicura?

Prima di riuscire a capire i motivi per cui la registrazione a un casino online è davvero sicura, bisogna comunque sottolineare che occorre, proprio in fase di registrazione, utilizzare qualche accorgimento minimo. È chiaro infatti che determinate misure di sicurezza non sono alla portata di ogni casinò online e che quindi solo i principali operatori, quelli autorizzati per intenderci, godono di mezzi e strumenti tali da garantirci la possibilità di giocare online in tutta sicurezza.

Un casinò online, perché possa operare in Italia e, quindi, perché possa ottenere la licenza AAMS, è tenuto al rispetto di una serie di requisiti che non attengono solo all’affidabilità economico-finanziaria ma, soprattutto, ai sistemi di sicurezza adottati per la protezione dei dati degli utenti.

La sicurezza nella protezione dei dati personali

In primo luogo, i siti di giochi online devono aderire alla compliance per la privacy: la tutela dei dati personali e dei dati sensibili è uno degli aspetti, al contempo, più importanti e potenzialmente più penalizzanti per gli operatori di gioco. Un operatore abilitato in Italia è oggi tenuto al rispetto della normativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. nr. 196 del 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e, dal 2018, a quanto previsto dal GDPR ovvero dal Regolamento Europeo UE 2016/76 proprio in materia di tutela e protezione dei dati. Questo aspetto già sarebbe di per sé sufficiente a garantire enormi garanzie agli utenti, anche considerando che le previsioni normative in materia sono molto stringenti, sia dal punto di vista degli accorgimenti e delle strategie da adottare, sia dal punto di vista delle sanzioni erogabili agli operatori in caso di violazione.

La gestione dei dati bancari e la sicurezza in materia software

Un ulteriore aspetto da sottolineare (che è forse quello che preme di più) è relativo alla gestione dei dati bancari e finanziari degli utenti. Perché un operatore di gioco possa tutelare i propri utenti (e quindi la propria reputazione e il proprio business) è necessario che vengano adottati protocolli di sicurezza ormai del tutto identici a quelli già da tempo adottati dai principali istituti di credito per la gestione dell’home banking.

Inoltre, come se non bastasse, un altro aspetto di non poco conto è legato alla sicurezza dei possibili esiti delle partite online. Alla base del funzionamento dei sistemi di gioco, sia che riguardino per esempio poker, blackjack o videolotterie, c’è una strategia che, di fatto, garantisce l’utente circa l’assoluta imparzialità del potenziale risultato finale. Ogni operatore, infatti, è dotato di un sistema c.d. di random number generator, in grado di garantire gli utenti sull’effettiva casualità dei risultati.

L’ultimo aspetto è legato inevitabilmente alla piattaforma software utilizzata dagli operatori: in qualsiasi modo si giochi, con o senza applicazioni installate, è compito e responsabilità del gestore ricorrere a tutte le misure di sicurezza volte ad evitare il contagio da malware, trojan o spyware che potrebbero addirittura rendere vulnerabili i dati personali di tutti gli utenti.