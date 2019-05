Migliori casino online: sono veramente affidabili?

I casino online stanno riscontrando un grande successo in Italia, come dimostra il volume di affari che si registra ormai da diversi anni nel Bel Paese. Particolarmente apprezzati sono i giochi classici, come la roulette, le slot machine, il poker ed il baccarat. Ma perché questa forma di intrattenimento piace così tanti agli abitanti dello stivale? Di fatto, è bene dire che il popolo italiano ha il gioco d’azzardo nel sangue.

Tuttavia, vista la scarsità di casino reali disponibili sul territorio, molte persone optano per il divertimento via web. A ciò va aggiunto anche il fatto che, fino a poco tempo fa, i videopoker erano esclusiva assoluta dei bar delle sale slot. Tuttavia, capitava spesso che mentre un giocatore si poneva di fronte allo schermo, nel locale entrassero conoscenti o parenti, creando situazioni spiacevoli ed imbarazzanti.

Con l’arrivo dei casino virtuali questo problema è stato risolto, in quanto è possibile giocare ovunque ed in qualunque momento. Non bisogna dimenticare, inoltre, che si è verificato anche un cambio di tendenza. Infatti, i giocatori odierni, rispetto a quelli del passato, vogliono poter attuare delle sessioni di gioco brevi, così da staccare momentaneamente la testa dagli impegni e dalle fatiche quotidiane. Molti, non a caso, si divertono sui mezzi pubblici o durante la pausa caffè.

Casino virtuali legali: il bello di giocare in sicurezza

In Italia sono molte le piattaforme online che permettono di divertirsi con i giochi da casino più amati. Tuttavia, viene da chiedersi se quelle reputate migliori siano veramente sicure ed affidabili? Di fatto, nella maggior parte dei casi sì. Del resto, bisogna considerare che nel Bel Paese i casino digitali più conosciuti e più apprezzati sono dotati di licenza AAMS, che ne attesta la legalità.

Particolarmente interessante è casino 888, che, come riporta la recensione di Slotgallinaonline.it, permette di vivere un’esperienza di gioco unica, scegliendo tra più di 40 slot machine, con payout certificati, nonché tra numerosi giochi classici da casino, come la roulette 3D.

Inoltre, viene data anche l’opportunità di giocare e sfidare la sorte dal vivo, grazie a croupier disponibili 24 ore su 24. Il servizio di assistenza è efficiente e pronto ad intervenire in caso di necessità 365 giorni all’anno. Alla registrazione viene garantito un bonus speciale: 20 euro gratuiti, da sfruttare con diverse tipologie di gioco.

AAMS: che cos’è e come opera?

La sigla AAMS sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Ma che cos’è esattamente? Si tratta di un ente che regola e monitora diversi settori, tra cui anche il gioco online, entro il quale rientrano non solo le slot machine, le roulette, i videopoker, ecc., ma anche le scommesse sportive ed il poker. Lo scopo principale di questo ente è quello della certificazione della legalità. Tuttavia, cerca anche di promuovere il gioco responsabile.

Di fatto, nelle sale da gioco AAMS il giocatore viene tutelato dal momento della registrazione. Infatti, viene garantito il limite di deposito, che permette di ridurre il rischio di perdite ingenti da parte dell’utente non in grado di tenersi a freno. Inoltre, viene imposto l’obbligo dell’invio dei documenti in fase di registrazione, in modo da impedire l’accesso ai minorenni. Infine, i dati forniti dall’utente e necessari per le transazioni vengono criptati, così da evitarne l’uso illecito.