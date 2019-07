Gioco d’azzardo in calo: i casino online sempre più come forma di divertimento

Fino a poco tempo fa, il gioco d’azzardo in Italia rappresentava un vera e propria piaga per la società. Buona parte dei giocatori, infatti, cadeva nella ludopatia, riuscendone difficilmente ad uscite. Oggigiorno, invece, le cose sono profondamente cambiate, nonostante i casino online siano in continua crescita. Ma come è possibile? Semplicemente, perché è mutata la mentalità dei players.

Infatti, vengono predilette sessioni di gioco corte, in modo da poterle effettuare prevalentemente durante i momenti di pausa. Non a caso tra i giochi prediletti vi sono le slot machine, che non richiedono di mettere in atto particolari strategie e nemmeno di disporre di specifiche competenze. Di fatto, è sufficiente fare la puntata e far partire i rulli. Il resto è dato dal caso o dalla Dea Bendata.

In generale, negli ultimi anni, il gioco viene visto come una forma di intrattenimento, un modo per staccare la spina, almeno per un instante, dalla frenesia della vita quotidiana, fatta, spesso, di problemi e di preoccupazioni. L’intento principale dei giocatori moderni, quindi, non è più quello di vincere grandi somme di denaro, bensì di svagarsi e di provare emozioni forti ed uniche.

Giocare sì, ma in maniera responsabile

Il profondo cambiamento in atto, relativo al settore del gamblig, è dovuto anche al fatto che viene promosso un gioco responsabile. A farlo sono gli stessi casino online, che puntano ad ottenere la certificazione, che viene rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un ente che è nato proprio con l’intento di regolarizzare il gioco d’azzardo. Scegliere i siti AAMS è fondamentale, poiché consentono ai giocatori di tutelarsi.

Infatti, è possibile, non solo effettuare transazioni di denaro sicure e proteggere i propri dati, ma anche prendere provvedimenti precisi in caso di comportamento di gioco inadeguato. Di fatto, è possibile autolimitarsi, ovvero stabilire un limite giornaliero di deposito, che non può essere superato. Nei casi più gravi, poi, è possibile procedere anche con l’autoesclusione, che può essere temporanea o permanente. Tuttavia, non bisogna dimenticare che molti siti consentono di provare tante slot gratis. In questo modo i players possono giocare per divertirsi e senza mettere a rischio il loro patrimonio personale.

Qual è il futuro del gioco d’azzardo in Italia?

Per dare una risposta precisa a questa domanda sarebbe necessario avere la sfera di cristallo o essere dei veggenti. Tuttavia, sembra che i giocatori, anche quelli più giovani, stiano acquisendo una certa consapevolezza. Infatti, la maggior parte sceglie i casino online legali e si adopera per segnalare alle autorità competenti eventuali piattaforme pericolose.

Ovviamente, lo spettro della ludopatia non è ancora del tutto superato. Tuttavia, la speranza è che il gioco d’azzardo diventi sempre di più una forma di intrattenimento, ovvero un modo per passare il tempo e non per cercare di guadagnare denaro facile, senza fare fatica. Del resto, i giochi che stanno riscontrando maggiore successo, ovvero, le slot machine sono basate puramente sulla casualità. Dunque, le probabilità di vincita non possono essere calcolate.