Million Day: le vincite di febbraio

Il Million Day, il nuovo gioco con cui è possibile vincere fino a 1 milione di euro al giorno, sta riscuotendo un successo sempre crescente e, dalla sua recente introduzione, sono sempre di più i vincitori milionari. A febbraio 2020 sono stati 100 i giocatori che hanno vinto 1.000.000 €. La centesima vincita, avvenuta a Palermo sabato 22 febbraio, è la terza vincita del mese e l’ottava del 2020 dopo il 5 di gennaio. Prima di Palermo, giovedì 13 febbraio 2020, è stato un cittadino di Fano ad aver indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti realizzando così una vincita di un milione di euro giocando solo un euro.

Per partecipare è sufficiente compilare la schedina del Million Day online o in ricevitoria al costo di 1 euro e scegliere una sequenza di cinque numeri compresi tra 1 e 55.

Diversamente dal Gioco del Lotto e da altre lotterie, l’estrazione del Million Day avviene quotidianamente, tutti i giorni alle ore 19:00. È possibile effettuare la giocata fino alle 18:45 per concorrere ai premi del giorno stesso dell’estrazione e dalle 19:15 per quelli del giorno successivo. Per verificare l’esito della propria giocata è possibile recarsi in ricevitoria o consultare la pagina dedicata di Mediavideo oppure scaricare l’applicazione App My Lotteries, disponibile per Android e iOS, e consultare la sezione dedicata al Million Day.

Se non è andato bene il primo tentativo, è possibile giocare in anticipo gli stessi numeri anche per più giornate, fino a un massimo di 20 volte consecutive, partecipando quindi a 20 estrazioni, così da non dover aspettare il termine di ognuna per poter giocare con quella successiva. Come in una specie di abbonamento, si può scegliere di giocare per più giorni di fila, senza doversi preoccupare continuamente di completare le operazioni del caso.

Giocare al Million Day online o tramite l’applicazione My Lotteries, oltre al vantaggio di potersi divertire comodamente da qualsiasi luogo avendo accesso a tutte le funzionalità in pochi click, è possibile ottenere, una volta registrati, offerte promozionali e bonus di benvenuto che consentono anche ai meno esperti di cimentarsi con questo gioco. Per aumentare le probabilità di vittoria, inoltre, è possibile consultare la sezione delle statistiche del Million Day, in cui si possono trovare i numeri fortunati, i numeri frequenti o quelli che non vengono estratti da molto tempo. In caso di vincita, si può riscuotere l’importo aggiudicato direttamente attraverso la propria area personale o, in alternativa, mostrando in ricevitoria la schedina vincente, anche se telematica.

A fine febbraio il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 244 milioni di euro, con 28.509 vincite da 1.000 euro. La somma massima, infatti, indovinando tutti e 5 i numeri è di 1 milione di €, ma si può vincere anche con combinazioni di 2, 3 e 4 numeri.

Million Day online è diventato rapidamente un gioco molto apprezzato dagli italiani grazie alla sua semplicità, ai ricchi premi in palio e all’accessibilità tramite la comoda applicazione ed è quindi chiaro perché, a partire dal suo lancio a febbraio 2018, questo tipo di gioco abbia conosciuto immediatamente un grande successo.