Il 2020 del settore delle scommesse e le prospettive per il 2021

Che le misure prese dal Governo per affrontare la pandemia abbiano una motivazione valida, non è cosa che si può mettere in discussione visto che la sicurezza e il diritto alla salute sono una cosa di tutti. Certo è che quanto messo in atto ha di sicuro inferto un duro colpo a determinati settori, fra cui di sicuro quello dei giochi e delle scommesse. Le sale per questo tipo di attività e tutto quanto rientra nell’intrattenimento ludico, infatti, è stato chiuso per gran parte del 2020.

Prima si è chiuso alcuni mesi a primavera per il lockdown, poi durante l’estate si è riaperto, ma con restrizioni veramente ferree e orari limitati. Di conseguenza gli incassi sono stati sicuramente inferiori rispetto all’anno prima e si è anche dovuto anche spendere per adeguare i luoghi alle misure di sicurezza. Ad ottobre le nuove chiusure imposte hanno dato l’ennesimo colpo al comparto che attualmente è davvero in crisi. Diverse attività hanno dovuto proprio chiudere ed arrendersi all’impossibilità di recuperare, altre stanno arrancando.

La controtendenza nel settore di giochi e scommesse è rappresentato sicuramente dal settore online che, in constante crescita negli ultimi anni, ha fatto un vero e proprio boom di crescita nel corso dell’anno scorso. I casinò più gettonati? Sicuramente quelli consigliati anche da Casinolupo.it: sicuri, innovativi, variegati. Solo 1/3 dei fan del gioco tradizionale reale però sono migrati sul web, la rimanente crescita, quindi, è proprio il risultato di un mercato in espansione e di un anno comunque in cui è stato più spesso necessario trovare il modo di intrattenersi.

Giochi e scommesse: -25% di incassi per l’offline

Prendendo in considerazione tutto il settore dei giochi e delle scommesse, le statistiche mettono in evidenza una perdita di ben il 25% degli incassi rispetto al 2019, che ammonta a circa 30 miliardi di euro. Le slot machine hanno perduto circa il 50% degli incassi, le vlt il 65%, le scommesse il 20%, inferiori ma comunque consistenti gli ammanchi nei giochi numerici e nelle lotterie.

È bene sottolineare che non parliamo solo di denaro che mancherà nelle tasche delle aziende di gambling, ma anche dall’erario statale. Di questi 30 miliardi, infatti, circa 5 sarebbero finiti nelle casse dello Stato: una perdita sicuramente non da poco. Il danno però non si riduce a questo (anche se già basterebbe) ma bisogna considerare il fatto che vi sono probabili ripercussioni sulla disoccupazione, visto che di certo verranno fatti tagli di personale e che anche diverse aziende del settore giochi e scommesse chiuderanno.

Il mercato online: un settore in decollo

Come anticipato, il comparto online del settore in questione ha invece avuto negli ultimi anni una crescita che nel 2020 non ha fatto che aumentare ulteriormente, questo sia in Italia che in Europa. Rispetto al 2019, nel 2020 il settore online ha infatti avuto un incremento del 40%: hanno giocato più persone, più spesso ed anche facendo puntate più elevate. Tale situazione, però, non è solo il risultato di una migrazione del pubblico dal tradizionale all’online, ma soprattutto di tutta quella serie di vantaggi offerti da questa formula che stanno facendo sempre più la differenza.

La comodità di non doversi spostare, visto che è sufficiente un collegamento ad internet per giocare, l’assenza di limitazioni d’orario, di chiusure festive, la possibilità di avere sempre a disposizione un paniere di giochi ampio e variegato, nonché la possibilità di approfittare di promozioni sui giochi e bonus di benvenuto scommesse che altrove non si potrebbero trovare.