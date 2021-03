Giocate ai giochi da casinò online? Ecco i 6 errori da evitare.

I giochi dei casinò online e delle case da gioco rappresentano uno dei passatempi più popolari al mondo. Infatti, le statistiche dicono che sempre più gente decide di tentare la fortuna ai tavoli e alle slot virtuali.

Tuttavia, dato che chi gioca per la prima volta non ha familiarità con il mondo del casinò online e le sue regole, molti principianti commettono errori che costano loro denaro e talvolta rovinano un’esperienza che altrimenti potrebbe essere divertente. In questo articolo presentiamo 6 errori da evitare, che molti principianti commettono quando iniziano a giocare.

Giocare ai casinò senza licenza ADM

Il primo errore da evitare è quello di iscriversi a casinò online che non dispongono di concessione ADM (Agenzia Dogane e Monopoli). Oltre a non rispettare appieno la legge italiana, i giocatori che giocano con casinò non ADM si espongono a gravi rischi circa la sicurezza del proprio deposito, la trasparenza delle condizioni e l’effettiva aleatorietà dei giochi.

Giocare a un gioco da casinò senza conoscerne le regole

Non vi immaginate quanti giocatori, spinti dalla frenesia di giocare, si siedono ad un tavolo virtuale o accedono ad una slot senza conoscerne le regole. In questo caso, il consiglio è di imparare le regole prima di giocare. Ci sono tanti modi per impararle. Per esempio, si possono trovare guide online specifiche su un determinato gioco da casinò e che forniscono informazioni riguardanti le regole e i consigli per giocare e persino strategie avanzate. roulette-on-line.it, una guida al gioco della roulette online, è un esempio ma ce ne sono tante altre.

Se proprio desiderate imparare giocando, farlo in modalità demo, quindi con denaro virtuale. In questo modo, azzererete il rischio e potrete giocare solo nel momento in cui vi sentirete davvero pronti.

Richiedere bonus senza leggerne termini e condizioni

Ormai quasi tutti i casinò online offrono dei bonus sul primo deposito, free spin (giri gratis) così come promozioni per tutti i clienti già iscritti. Ebbene, queste offerte presentano anche delle condizioni e delle scadenze che è bene conoscere prima di approfittarne. Ad esempio, per poter essere riscattato e trasformato in denaro reale, l’importo di un bonus va giocato per un determinato numero di volte. Ad esempio, per riscattare un bonus con un requisito di scommessa pari a 40x vanno effettuate giocate complessive pari a 40 volte il suo importo.

Occhio anche alle scadenze, poiché quasi tutti i bonus presentano un determinato numero di giorni entro i quali utilizzarlo, pena la perdita dello stesso.

Giocare senza fissare un budget

Prima di giocare occorre fissare un budget in base alle proprie entrate. Il budget deve essere creato al netto di tutte le possibili spese necessarie per la vita quotidiana e deve rappresentare una piccola percentuale di ciò che resta effettivamente spendibile. Questo perché il gioco deve essere un divertimento ed eventuali perdite non devono assolutamente rappresentare un peso. Il gioco è un passatempo, perciò ricordatevi sempre di giocare in modo responsabile. A tal proposito è bene evidenziare che i casinò ADM richiedono di fissare un limite massimo di depositi per un determinato periodo.

Non prelevare quando si ottengono delle vincite

Un gravissimo errore di tanti giocatori è quello di non prelevare quando raggiungono delle vincite, anche quanto sono consistenti. Per capire meglio questo concetto importantissimo, prendiamo come esempio il gioco della roulette. Un giocatore ottiene diverse vincite grazie a 5-6 tiri consecutivi con cui prende dei numeri secchi. Dopo il sesto turno ne arrivano altri 2-3 negativi, tuttavia il fatto di aver raggiunto una quota di vincita e di essere successivamente sceso al di sotto fa scattare il meccanismo “ero arrivato a tot, devo tornare a tot”. Questo è un meccanismo pericolosissimo. Pensate a quanto avevate all’inizio e non a quanto siete arrivati. Bisogna sapersi accontentare e riprendere un’altra volta, a mente libera.

Giocare troppo a lungo

Per quanto possa sembrare scontato dirlo e facile da attuare, in realtà fermarsi è difficilissimo. L’unica soluzione è quella di spegnere il computer, alzarsi fisicamente dalla sedia e fare altro. Mettete una sveglia e quando suona alzatevi e fate altro. Se lavorate al computer, spegnetelo e prendetevi un quarto d’ora per fare due passi, prendere un caffè o fare un servizio, prima di tornare e lavorare.

Se seguirete alla lettera tutti questi consigli, la vostra esperienza di gioco con i giochi dei casinò online risulterà molto più piacevole e leggera per la mente e per il fisico.