Le slot… raccontano storie

Siamo abituati a vedere le slot machine come delle semplici macchine in cui tentare la fortuna, ma dietro a questi dispositivi ci sono tecniche di marketing molto evolute. Negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel settore del gambling lo storytelling, cioè una delle più recenti ed efficaci tecniche di comunicazione che ha lo scopo di intercettare l’interesse del pubblico attraverso la narrazione di una storia. Il legame emotivo che questo tipo di contenuto riesce a creare si è dimostrato più efficace rispetto ad una comunicazione di tipo tradizionale focalizzata sulla descrizione del prodotto.

Ma come funziona la narrativa applicata al mondo delle slot? Quali sono le connessioni tra le tecniche di storytelling e le caratteristiche delle slot machine? Quanto è importante il personaggio e come può aumentare il divertimento finale del giocatore? Queste sono alcune delle domande a cui daremo risposta in questo articolo.

Una storia all’origine di ogni gioco

L’obiettivo principale di un gioco, che sia una slot machine oppure altro, è quello di intrattenere e di divertire il giocatore. E’ essenziale che il gioco sia in grado di attirare e mantenere alta l’attenzione delle persone e per questo le slot machine devono essere coinvolgenti ed immersive.

Per raggiungere questo obiettivo, il produttore Scientific Games quando decide di sviluppare una nuova slot machine parte nientemeno che da un racconto. Un breve storia che di solito non supera la lunghezza di un paragrafo. Con queste poche righe si fissano i punti cardine attorno a cui la slot sarà costruita: in base alle atmosfere che si decide di rievocare sanno infatti sviluppate le caratteristiche del gioco, la trama, i suoni e perfino i bonus.

Nella realizzazione del gioco lo storytelling è la fonte principale di ispirazione, ma poi altre discipline permettono di trasformare un’idea nel prodotto finale, come la matematica, il calcolo delle probabilità, l’ingegneria e lo sviluppo software.

Un esempio potrebbe venire da una delle slot machine più famose, quella ispirata al libro The Book of Ra. in questo gioco ispirato a un libro la trama è essenziale nel coinvolgere il giocatore e portarlo nel magico mondo dell’antico Egitto: chi gioca diventa un esploratore impegnato a cercare antichi tesori tra piramidi, antichi templi e conoscenze misteriose.

Qui lo storytelling ha funzionato talmente bene che questo titolo di grande successo ha contribuito alla diffusione anche delle cosiddette slot a tema libri “figlie” della celebre Book of Ra. La storia estremamente coinvolgente ha sicuramente un ruolo nell’aumento di popolarità del gioco e conferma la validità di un approccio ispirato ad una narrazione efficace.

Le tecniche che aumentano l’engagement

La recente diffusione delle app di gioco ha fatto sì che una buona parte dei giocatori utilizzi il proprio smartphone per giocare. Questo ha portato a sviluppare delle tecniche per aumentare l’immersività delle app su mobile che arrivano a tenere in considerazione perfino il modo con cui il giocatore tiene il telefono in mano. L’orientazione dello schermo può essere determinante e condizionare la narrazione, dal momento che gli esperti hanno notato che lo schermo in verticale (portrait mode) crea attraverso le animazioni un ambiente virtuale più coinvolgente rispetto allo schermo in orizzontale (landscape mode).

Anche i suoni utilizzati all’interno del gioco di slot hanno un ruolo nell’aumentare l’engagement del giocatore. Si tratta di uno strumento molto importante per ricreare l’ambientazione della storia da cui il gioco trae ispirazione. Riprendendo l’esempio di “The Book of Ra”, suoni e musiche che richiamano l’antico Egitto consentono di tematizzare meglio il gioco.

Anche i simboli presenti all’interno della slot sono disegnati per creare un ambiente coinvolgente per il giocatore. Le immagini che vengono utilizzare sono facilmente riconoscibili ed i personaggi presentano un aspetto familiare. Quando all’interno della narrazione viene inserito un conflitto, questo si riflette all’interno del gioco sotto forma di trigger o bonus. In generale, qualsiasi cosa che genera emozione nel giocatore contribuisce alla narrazione.

Come viene costruito il gioco

Come detto, il processo creativo parte da una storia. Quando gli sviluppatori hanno fissato lo storytelling di base passano ai personaggi, definendo chi sono e quali caratteristiche presentano, perché sono importanti e cosa fanno all’interno del gioco. Anche l’ambientazione viene decisa in questa fase e sarà importante per lo sviluppo successivo della grafica e di tutto il resto dell’interfaccia utente finale.

Per esempio, nel gioco “Sword of Destiny” sono presenti diversi personaggi fantasy che detengono armi mortali, a volte circondati da nemici. Ogni personaggio definisce un bonus e per questo lo sviluppatore ha dovuto fare attenzione che le features che ognuno ha sia coerente con il personaggio. Questo è stato possibile grazie allo storytelling iniziale che ha definito il carattere di ogni personaggio presente nel gioco.

Le differenze con la narrativa

Sebbene le storie siano alla base dello sviluppo dei giochi di slot, non significa necessariamente che questi seguano in tutto e per tutto i meccanismi tipici della narrativa classica. Le storie nei libri, sul palco del teatro e al cinema possono essere paragonate a un semicerchio in cui si alternano diverse fasi: l’introduzione, lo sviluppo, la climax e la risoluzione finale. Si tratta di un andamento piuttosto prevedibile che può essere semplificato in tre passaggi, cioè l’inizio, la parte centrale e la conclusione.

Le slot machine sono paragonabili invece a delle montagne russe, in cui il giocatore decide quando salire e quando scendere, e in cui le emozioni si alternano tra alti e bassi. Anche la suspence ha un ruolo importante nel coinvolgere chi gioca e può essere collocata in ogni momento all’interno della storia.

Per concludere, lo storytelling è ormai una parte fondamentale nella costruzione di ogni gioco di slot moderno e si rivela davvero importante nel determinare il successo del titolo.