Slot online, quali novità per il 2021?

Il 2020 è stato un anno di grande crescita per il mondo dei casinò online e di conseguenza delle slot machine, che sono i giochi più amati dagli utenti. La crescita non ha riguardato solo l’Italia, dove peraltro il settore ha avuto una crescita di oltre il 30%, ma ha avuto portata internazionale. Questa crescita ha come conseguenza aumentato sia il numero di giochi messi sul mercato, che la nascita di nuovi casinò e l’aumento delle promozioni per intercettare i tanti nuovi clienti, come i bonus casino senza deposito o i giri gratis alle slot machine.

Queste tendenze dovrebbero influenzare il settore del gioco online nel 2021 ancora più di quanto abbiano fatto l’anno precedente. Dalle opzioni di pagamento al modo in cui gli utenti giocano ai giochi di slot online, ci sono molte novità che i giocatori possono aspettarsi dalle slot online nel 2021.

I giocatori possono anche aspettarsi di vedere più giochi di slot introdotti nei casinò online nel corso di quest’anno. Le slot sono del resto i giochi più richiesti e hanno la caratteristica di poter essere giocate facilmente anche da nuovi giocatori senza alcuna esperienza con i casinò. Aumenteranno probabilmente le slot tratte da fumetti o da popolari serie televisive per venire incontro ai gusti dei giocatori più giovani. Altri sviluppatori di slot, oltre ai precursori che ci sono già stati, inizieranno a trasformare i giochi in realtà virtuale, offrendo un’esperienza di gioco molto più realistica.

Come riportato dal portale specializzato Synergy Casino, è in aumento nel 2021 anche il numero di slot 3D che presenteranno simboli progettati in modo realistico. Puoi anche aspettarti un leggero cambiamento nel gameplay delle slot per rendere tutto più accattivante.

Quali titoli usciranno nei prossimi mesi?

La primavera ormai entrata da più di un mese sta portando moltissimi novità agli appassionati di slot machine. I titoli di aprile sono piene di temi unici e trame intriganti, funzionalità bonus e tecnologie sempre più avanzate. Tutte le nuove slot più interessanti di questo mese provengono da sviluppatori famosi. Tra questi vanno citati

Red Tiger

BetSoft

Playtech

Big Time Gaming

Pragmatic Play

Play ‘n Go

Dai pirati ai safari in Africa, dai vichinghi agli esploratori, i temi sono quelli che da sempre eccitano la fantasia non solo nel mondo del gioco online, e dai quali i creatori di giochi pescano sempre a piene mani. Ci saranno ancora nuovi giochi con la meccanica Megaways, famosa per offrire non più qualche decina di linee di pagamento ma migliaia di modi di vincere

L’evoluzione della sicurezza nelle nuove slot

Nel 2021, le slot online saranno sicuramente dotate di tecnologie di sicurezza ancora più avanzate volte a proteggere gli scommettitori dagli hacker. La sicurezza utilizzerà l’intelligenza artificiale per individuare eventuali indirizzi IP sospetti, file dannosi e minacce che i giocatori potrebbero dover affrontare.

Utilizzare l’intelligenza artificiale per rafforzare le misure di sicurezza significa rilevare eventuali problemi in pochi secondi e inviare report ai reparti di sicurezza che neutralizzano immediatamente le minacce. Gli scommettitori, quindi, potranno essere meno preoccupati di condividere i propri dati personali e bancari con i casinò online.

Giocare alle slot su dispositivi mobili

Sebbene il gioco su mobile non sia una novità nel settore dei casinò online, tutti i dati indicano che questo anno aumenterà ancora il loro numero. Del resto, gli smartphone sono uno strumento che i navigatori usano sempre di più e vogliono poter utilizzare anche per giocare in comodità. Con la pandemia che ha costretto molte persone a rimanere in casa, più scommettitori si sono resi conto che giocare alle slot online sui loro dispositivi mobili era più sicuro e più comodo. È probabile che la tendenza continui nel 2021 e quest’anno i giocatori possono aspettarsi di trovare giochi di slot più mobile-friendly.

Visto il trend di crescita, aumenterà anche il numero di nuovi casinò che offriranno ai giocatori più opzioni di slot accompagnate da bonus più grandi e un gameplay più emozionante. Anche le serie televisive e i film di successo continueranno a ispirare i titoli dei giochi nel 2021.