Lezzi: “Dopo un anno di pandemia non bastano più i pannicelli caldi”

Risulta difficile fare gli auguri quest’anno. Sono troppe le persone chiuse tra le loro mura di casa che vivono le tremende limitazioni di questo tempo lunghissimo. Piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, ristoratori, professionisti le cui difficoltà sono chiaramente indicate in tutti gli studi, i grafici e le proiezioni del governo ma non sono ancora soddisfatte.

Entro questo mese, Draghi ha promesso un nuovo scostamento di bilancio per andare incontro a chi è in ginocchio ma la formula usata finora deve cambiare perché è insufficiente e sta abbandonando al loro destino coloro che, fino ad un anno fa, hanno rappresentato una fetta importante della ricchezza del nostro Paese. Con il nuovo provvedimento, si deve dimostrare la ferma convinzione di voler salvare i piccoli.

Come fatto nell’ultimo decreto, non basta

I dati ci dicono che è necessario sostituire l’attuale criterio utilizzato per riconoscere e quantificare i sostegni con uno che possa dare sollievo dando al contempo la possibilità di rialzarsi dalla disperazione in cui versano troppi cittadini. Ai nostri imprenditori non manca solo la quota di fatturato ma anche l’utile per sopravvivere.

Quello che serve è che lo stanziamento sia subordinato alle reali necessità. Agire al contrario, ovvero individuare i criteri di riparto partendo dalle risorse, non serve a sostenere seriamente e concretamente.

Dopo un anno di pandemia non bastano più i pannicelli caldi

Sarei felice di poter riconoscere al presidente Draghi questo cambio di rotta rispetto al suo primo decreto e non mancherei di dargli atto di aver dimostrato un reale e sincero interesse per il bene dei cittadini.

Buona Pasqua a tutti voi nella speranza che ci sia una rinascita che non dimentichi nessuno.