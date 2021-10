Tra Francia e Italia, riparte il mercato del gioco

Che il settore del gambling sia un traino per l’economia lo sanno tutti. Adesso, però, lo dimostra anche la Francia. I dati messi in luce sul gioco d’azzardo evidenziano una vera e propria esplosione di introiti e di entrate per le casse erariali.

Il secondo trimestre del 2021 ha infatti confermato la risalita del mercato del gambling, in particolar modo per il segmento che fa capo all’online transalpino, che ha fatto registrare un fatturato record di 617 milioni di euro. Dopo il periodo difficile del 2020, segnato dalla pandemia di Covid 19 con conseguente chiusure forzate, il mercato del gioco sta picchiando in maniera decisa sull’acceleratore. A svolgere un ruolo di primo piano c’è soprattutto un calendario sportivo ricco di eventi e particolarmente attraente: dagli Europei di calcio fino al Grande Slam del Roland Garros, gli eventi hanno avuto un impatto fondamentale sul grande fatturato delle scommesse sportive e sull’ingresso di nuovi giocatori. “La riapertura dei campionati e il nuovo fischio di inizio in tante competizioni ha fatto ripartire tutto il settore”, sottolineano da Bonusricchi.com.

Secondo i dati dell’ultima indagine targataAnj, Autorité nationale de jeux, i ricavi registrati dal settore del gioco online hanno raggiunto il livello più alto dal 2010: in Francia ci sono 3,3 milioni di giocatori con un conto di gioco, vale a dire 260.000 giocatori in più rispetto al primo trimestre del 2021 (in percentuale è +8 percento di account in più).

Intanto qualcosa si muove anche in Italia per quanto riguarda le concessioni. Al Tar del Lazio infatti sono stati presentati i ricorsi di alcuni operatori di gioco per le scadenze, concentrando l’attenzione sul vuoto normativo e sul mancato allineamento temporale. “Adesso ci sarà da attendere almeno un paio di mesi – spiegano dalla redazione di Bonusricchi.com – ma la cosa importante è che si sia tornati a parlare di scadenza delle concessioni per il gioco online, con la discussione di merito dei ricorsi presentati”.

Tra le aziende che hanno fatto valere i loro diritti c’è anche Oia services Ltd Italia, società titolare dei marchi Betaland e Enjoybet, rappresentata dall’avvocato Alessandro Sisto, che ha spiegato in questi termini le motivazioni dei ricorsi: “Sono piuttosto omogenee: abbiamo rimarcato il perdurante vuoto normativo in materia di regolamentazione del settore, e di interventi per l’allineamento temporale di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza; un dato obiettivo che credo il tribunale abbia recepito”. Sisto ha poi continuato così: “Vedremo cosa deciderà il Collegio, mi sembra che ci sia la disponibilità a non far ricadere sui concessionari le conseguenze della mancata attività normativa”.