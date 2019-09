Roma, Campidoglio: al via l’anno educativo per gli asili nido

Al via oggi l’anno educativo dei nidi, con importanti novità che miglioreranno la qualità del servizio capitolino. Dopo essere partiti con la stabilizzazione di educatori e ed educatrici, operando per superare le storiche criticità legate alle supplenze, si punterà sul rafforzamento della formazione.

Le parole di Laura Baldassarre

“Quest’anno i bambini potranno usufruire di locali più sicuri, che finalmente rispettano la

normativa antincendio, grazie al lavoro profuso in particolare nel periodo estivo dai

Municipi. – dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre-

Stiamo continuando a migliorare le strutture, tramite lo stanziamento già disponibile per i

Municipi di sette milioni di euro per la manutenzione ordinaria. Nel complesso siamo

tornati ad investire con azioni di sistema sulla qualità dei servizi educativi di Roma

Capitale. Auguro a tutte le famiglie un buon anno educativo”.