Frosinone, agevolazioni per gli asili

L’amministrazione Ottaviani, dopo aver partecipato all’avviso pubblico, mediante il settore istruzione, coordinato dall’assessore

Valentina Sementilli, è risultata aggiudicataria del contributo regionale per l’abbattimento del costo della retta sostenuto dalle

famiglie per la frequenza degli asili nido comunali (Fantasia e Pollicino).

Fondo di competenza

Al Comune di Frosinone è stato quindi assegnato un fondo di competenza per l’abbattimento delle rette pari ad € 29.922,35. La ripartizione del fondo, come da indicazioni regionali, dovrà avvenire su 10 mesi e dovrà essere quantificata sulla base delle iscrizioni effettive alla data del 1° ottobre 2020 e suddivisa in maniera lineare tra tutti i nuclei familiari iscritti entro tale data. Il contributo, dunque, sarà destinato a tutte le famiglie che risultino iscritte presso gli Asili Nido comunali alla data del 1° ottobre 2020. La relativa assegnazione sarà definita in maniera lineare rispetto alle tariffe di contribuzione stabilite e per 10 mesi (ottobre 2020 – luglio 2021). Le famiglie che usufruiranno della agevolazione, dunque, dovranno pagare la retta scontata della quota determinata.