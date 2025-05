Mastrangeli: “Frosinone connessa all’Alta Velocità per lo sviluppo del territorio”

“Ringrazio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per aver testimoniato attenzione, ancora una volta, al nostro territorio, sottolineando come la soluzione più veloce per connettere i territori del Basso Lazio sia quella della stazione TAV a Ferentino.

Ho avanzato tale prospettiva anche in occasione del consiglio comunale, in adunanza aperta, svoltosi lo scorso novembre – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – quando ho sottolineato l’importanza del completamento del binario che dal capoluogo conduce alla futura stazione dell’Alta Velocità a Ferentino, per circa un chilometro e mezzo di tracciato.

Infrastruttura

Già in quell’occasione, ho indicato come, con la realizzazione di questa infrastruttura, sarà possibile centrare un obiettivo fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio, finalizzato a contrastare il declino demografico e a dare nuova appetibilità economica alla città e alla provincia di Frosinone.

Del resto – ha proseguito Mastrangeli – l’amministrazione comunale, in questi anni, ha sempre lavorato seguendo una visione orientata a mettere in campo ogni soluzione per uno sviluppo economico, sociale e culturale di ampio respiro. Si pensi solo al fatto che, con questa amministrazione, si è giunti a un traguardo che non esiterei a definire storico: tra meno di due settimane, nell’aula consiliare del comune di Frosinone, si procederà alla sottoscrizione della convenzione per la costituzione e l’attivazione del servizio Europa di Area Vasta tra dieci comuni della nostra provincia, con l’obiettivo di condividere alcune funzioni e servizi in un’ottica di aggregazione virtuosa fra le diverse città, tramite la migliore captazione di fondi europei e l’attivazione di sensibili economie di scala, a beneficio di cittadini e imprese.

Motore iniziativa

In questo modo, il Comune di Frosinone, motore dell’iniziativa, e i comuni aderenti, hanno dimostrato che è possibile fare squadra senza mortificare l’identità e l’orgoglio di ciascun campanile, attraverso la condivisione di obiettivi importanti volti al benessere del tessuto economico e sociale dei propri concittadini, il tutto all’interno di un quadro più ampio qual è quella dell’Area Vasta. Con la realizzazione del tracciato di 1 km e mezzo di collegamento all’alta Velocità a Ferentino, allo stesso modo, anche la città di Frosinone potrà beneficiare di un asset fondamentale nella direzione dello sviluppo e della crescita”.