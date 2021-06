Campidoglio, prorogati al 14 giugno i termini per le accettazioni per l’iscrizione ai nidi

È stato disposto il differimento dal 6 giugno al 14 giugno 2021 dei termini per le accettazioni on line delle iscrizioni ai nidi di Roma Capitale, per tutti gli utenti utilmente collocati in graduatoria definitiva.

Per le bambine e i bambini nati entro il 31 maggio 2021, le famiglie sono invitate a prendere contatti con il Municipio in cui è stata fatta la domanda, per formalizzare l’accettazione del posto entro il medesimo termine del 14 giugno.

A partire dal 15 giugno 2021 avranno inizio le chiamate da lista d’attesa.

Si ricorda che per il completamento dell’accettazione è necessario procedere al pagamento della quota di iscrizione, valida per la frequenza nel mese di settembre 2021, seguendo la procedura guidata all’interno della pagina riservata di ciascun utente tramite il portale di Roma Capitale www.comune.roma.it.

Per i nidi a gestione diretta e in concessione, sarà generato il titolo di pagamento da pagare con le modalità indicate nel bando. Per le strutture in convenzione e in project financing, il pagamento della quota contributiva dovrà essere eseguito direttamente a favore dell’ente gestore a cui le famiglie dei bambini in graduatoria definitiva devono rivolgersi in tempo utile per concordare le modalità di pagamento.

Tutte le informazioni sono sul sito di Roma Capitale:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS788740