Fruit&Salad on the Beach ritorna in Basilicata

Dopo le 10 tappe Campane, Fruit&Salad on the Beach si dirige nuovamente sulle spiagge della Basilicata, questa Venerdì 3 agosto al lido “ Sabbia D’Oro ” di Scanzano Jonico (MT) e sabato 4 agosto al lido “ San Basilio ” di Marina di Pisticci (MT) si terranno le tappe 13 e 14 della più importante campagna di sesibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge italiane.

Dalle ore 10:00 i più piccini, dopo aver ricevuto i gadget ufficiali, saranno coinvolti in giochi sportivi e attività di formazione tenute da esperti, apprendendo così non solo le nozioni fondamentali per seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, ma imparare a conoscere le valenze e le proprietà organolettiche e nutrizionali dei prodotti della loro terra. Il tutto si concluderà con la distribuzione di frutta fresca, in particolare pesche e albicocche, a tutti gli ospiti delle strutture balneari.