Fuit&Salad on the Beach sbarca in Puglia

Martedì 10 agosto 2021 l’importante progetto di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura e ai corretti stili di vita giunge al “Bagno 27” di Barletta per la 12° tappa. Si proseguirà mercoledì 11 agosto sempre a Barletta presso il lido “Bamboo” per poi trasferirsi giovedì 12 agosto al “Gitano Cala Salada” di Margherita di Savoia.

La campagna è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Arcadia, Agritalia e Terra Orti

“Abbiamo creduto in questo evento sin dalla prima edizione – ha dichiarato il presidente di Agritalia Michele Laporta – e se dopo 11 anni siamo ancora qui a sostenerlo vuol dire intanto che è necessario continuare a sostenere le campagne di sensibilizzazione al consumo di frutta, specie in estate, e poi che questa iniziativa è molto ben organizzata e riuscita, tanto da riuscire ogni anno e in ogni tappa a coinvolgere decine di persone, fra cui tantissimi bambini, a cui è necessario insegnare l’importanza di consumare frutta. E il nostro non è certamente un interesse di categoria, ma la piena convinzione e consapevolezza che la frutta sia un alimento fondamentale nella dieta di ciascun individuo. Invitiamo i cittadini della provincia Bat – conclude il presidente Laporta – ma anche i tanti turisti presenti tra Margherita e Barletta in questo periodo di vacanza a venirci a trovare, per gustare della buona frutta e divertirsi con noi”.

Ogni giornata prevede una combinazione di sana alimentazione, gioco e didattica

I piccoli bagnanti, infatti, dopo aver ricevuto maglietta e cappellino ufficiali, saranno coinvolti in esercizi di mobilità fisica ed ascolteranno i consigli dell’esperto per imparare a seguire uno stile di vita più sano, del quale faccia parte il consumo di tanta ortofrutta.

Il tutto si concluderà con la distribuzione di frutta e verdura fresca a tutti gli ospiti della struttura balneare.

Le tappe conclusive vedranno il ritorno di Fruit & Salad On the Beach in Campania, a partire da mercoledì 18 agosto.



