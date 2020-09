Vendola: “Salvini non viene a ballare in Puglia”

«La sconfitta della destra sovranista della Meloni e di Fitto è una ottima notizia per la Puglia che non vuole tradire se stessa e il Sud. Il lifting elettorale con cui Raffaele Fitto ha cercato di camuffarsi non ha ingannato i pugliesi che hanno ricordi precisi dell’arroganza e del malgoverno di cui Fitto fu campione». Lo afferma Nichi Vendola di Sinistra Italiana.

«Non c’è il salto nel passato e Salvini non viene a ballare in Puglia – prosegue l’ex governatore pugliese – e per Emiliano oggi c’è il dovere di rilanciare la sfida meridionalista, anche ascoltando le critiche a volte sacrosante che hanno riguardato l’azione del governo regionale.

La Puglia ha dato fiducia al centrosinistra – conclude Vendola – abbiamo tutti il compito di non tradire quella fiducia».