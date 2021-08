Fruit&Salad on the Beach approda in Basilicata

Fruit&Salad on the Beach, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge italiane continua il suo tour approdando sulla costa lucana.

Le tappe in Basilicata saranno quattro e prevedono il seguente calendario di realizzazione: martedì 3 agosto Club Nova Siri Village di Nova Siri (MT), mercoledì 4 agosto Lido Sabbia D’oro Beach Club Scanzano Jonico (MT), giovedì 5 agosto Villaggio Torre del Faro di Scanzano Jonico (MT), venerdì 6 agosto Lido San Basilio di Pisticci, tappa finale regionale.

La campagna è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Arcadia, Agritalia e Terra Orti

“Incoraggiare il consumo di frutta e verdura sin da bambini è fra le azioni che contraddistinguono l’attività dell’organizzazione di produttori Arcadia per quanto riguarda le iniziative che attengono alla parte educativa della AOP lucana – ha dichiarato il suo vicepresidente Andrea Badursi -. Da anni partecipiamo attivamente e con entusiasmo a quelle manifestazioni che hanno come obiettivo la sensibilizzazione verso i corretti stili di vita e dunque invogliano all’esercizio di attività sportive a cui abbinare una corretta e consapevole alimentazione”.

Gli appuntamenti prevedono momenti di divulgazione di contenuti inerenti la sana alimentazione e il mantenimento dei corretti stili di vita a cura della nutrizionista Antonella Florio seguiti da quiz tematici con assegnazione di gadget, attività di movimento fisico per i bambini e degustazioni di prodotto per tutti i bagnanti.

Questa edizione di Fruit&Salad on the Beach proseguirà in Puglia a partire da martedì 10 agosto.



