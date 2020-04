Di Maio: “Il governo qatarino ci ha donato ulteriori aiuti sanitari”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Oggi a Pratica di Mare è arrivato il decimo volo dal Qatar: oltre ai 2 ospedali da campo per 500 pazienti già annunciati (uno andrà in Veneto e l’altro in Basilicata), il governo qatarino ci ha donato ulteriori aiuti sanitari.

Grazie di cuore a chi in questo momento si sta mostrando vicino al nostro popolo. Ce ne ricorderemo.