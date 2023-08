In Basilicata le tappe finali di Fruit & Salad on the Beach

Fruit & Salad On the Beach, la campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Agritalia, AOA, Arcadia, Costieragrumi e Terra Orti, terminerà il suo tour approdando sulla costa lucana a partire da martedì 8 Agosto.

La prima struttura balneare ospitante sarà la Rotò Beach di Rotondella (MT) all’interno della quale proseguiranno le molteplici attività del progetto che stanno conquistando i piccoli bagnanti provenienti da varie regioni italiane.

Attività pensate accuratamente

Le attività sono state pensate accuratamente con lo scopo di far comprendere loro, in maniera giocosa, concetti essenziali sulla sana alimentazione e i corretti stili di vita.

Grazie agli esperti nel campo della nutrizione, i quali riescono a catturare l’attenzione dei giovani spiegando in maniera chiara e gradevole gli argomenti del giorno, i quiz tematici riscuotono sempre particolare successo. Apprezzati anche i numerosi gadget aggiudicati a coloro che avranno risposto correttamente alla maggior parte dei quiz inerenti alla sana alimentazione.

In occasione delle prossime tappe interverrà Andrea Badursi, presidente di Asso Fruit Italia, organizzazione di produttori associata all’Associazione di Organizzazione di Produttori Arcadia, il quale in vista dell’evento, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Riteniamo che la diffusione delle buone abitudini alimentari sia una questione di esempio. Iniziative come il Fruit&Salad on the Beach dimostrano concretamente a più livelli, ai diversi destinatari, che il movimento e il mangiare bene non solo fanno bene all’umore ma contribuiscono anche al benessere fisico”.

Merenda a base di frutta

“A tutti i partecipanti, al termine dei giochi e dei quiz, viene distribuita una merenda a base di frutta e ortaggi, gustosa e rinfrescante – prosegue Badursi – . I ragazzi la mangiano e l’assaporano ancora di più perché viene spiegato loro che i vegetali che ingeriscono sono ricchi di sali minerali, vitamine e nutrienti pregiati e provengono dai territori in cui molto spesso vivono o in cui si trovano a trascorrere le vacanze”.

Badursi ha concluso dicendo che “poter parlare di temi così importanti in maniera semplice e piacevole potendo contare su una platea intergenerazionale è un gran bel momento educativo e divulgativo di quelle che sono le sane abitudini che accrescono il benessere e stimolano i consumi di frutta e ortaggi”.

Le tappe conclusive del tour si svolgeranno mercoledì 9 agosto al Club Nova Siri Village di Nova Siri (MT), giovedì 10 Agosto al Lido La Stiva di Policoro (MT) e infine, venerdì 11 agosto al Lido San Basilio di Pisticci (MT).