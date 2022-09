Nugnes: “Come si fa oggi, mi chiedo, sul baratro del disastro a non dirsi anticapitalista?”

Come si fa oggi, mi chiedo, sul baratro del disastro a non dirsi anticapitalista? Non è una critica, è una domanda.

Il capitalismo è il Titanic che affonda, l’asteroide che sta per entrare in collisione con la terra, i capitalisti sono quelli che suonano e ballano e quelli che credono che basti non guardare e non succederà nulla.

La crisi climatica, la crisi energetica, la crisi economica, e anche la crisi pandemica, sono il risultato esatto del capitalismo.

Sfruttamento dell’uomo

Il capitalismo si basa sulla concorrenza e sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla terra. La favoletta che a pioggia avrebbe portato ricchezza a tutti è stata sconfitta nei fatti, la storiella che privatizzando avremmo avuto maggiore efficienza, minori diseguaglianze e ridotto il debito pubblico si schianta contro la realtà di oggi, in cui tocchiamo un nuovo record per il debito pubblico, la povertà dilaga con una inflazione galoppante e una crisi economica non più ciclica ma strutturale almeno dal 2008, ci attanaglia, come la crisi climatica e quella energetica che sono completamente fuori controllo.

Fame e guerre

Un mondo dove pochi ricconi, un 10% si sono mangiati il pianeta del restante 90%, causando fame, guerre e immigrazioni di massa. Immigrazioni che i capitalisti si ostinano a respingere, facendo accordi con i paesi, come la Libia, pagando affinché queste genti restino nei lager, istruendo guardie costiere straniere, affinché affoghino in mare o issando muri e filo spinato affinché ghiaccino nei boschi. Purché muoiano, in un modo o nell’altro.

Questo è il Capitalismo.



