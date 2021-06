Nugnes: “Il Rdc è stato un salvagente importante durante la pandemia”

Lo ripeto, il rdc è stato un salvagente importante soprattutto in questa pandemia. Anche di stabilità sociale.

Nessun giovane preferisce un sussidio al costruirsi un mestiere e un futuro, è una notizia falsa e deviante; se le offerte di lavoro venissero dai giusti canali legali nessuno potrebbe rifiutarlo.

Non sono d’accordo

Se poi qualcuno di voi è con i tanti imprenditori che reputano necessario schiavizzare perche si riprenda l’economia, io dico che non sono d’accordo.

Hanno ricevuto molti soldi pubblici le imprese in questo periodo, a debito di tutti noi e dei nostri figli, ed è ora che la ripresa si faccia su basi di legalità e giustizia sociale.

Certo senza la schiavitù non avremmo avuto le piramidi e sarebbe stata un’altra storia. Ma forse una storia con un finale migliore di questo.



