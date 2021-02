Nugnes: “Carissimo Alfonso…Grillo ecologista proprio no!”

Carissimo Alfonso Pecoraro Scanio…Grillo ecologista proprio no!

Per favore, chi ha fatto il governo con la Lega che “di ambiente non capisce niente”?

Chi ha sacrificato, in nome della Lega di Salvini, punti importanti del programma, suoi parlamentari della prima ora, impegni elettorali imprescindibili? ( la tap ‘gas’, l’Ilva, il tav, il condono ad Ischia, i fanghi, le fonti dell’acqua del meridione… il consumo del suolo, i sussidi alle fossili…!!! Per passare poi dai taxi del mare e agli insulti maschilisti).

La memoria, caro Alfonso, è un bene prezioso, evitiamo di farne cattivo uso

Il ministero della transizione ecologica che avrebbe dovuto essere trasversale e a capo di tutti i ministeri compreso il ministero dello sviluppo Economico era base del programma, ma il MoVimento 5 stelle è stato due anni e mezzo al governo senza provarci proprio a mettere davanti l’ecologismo, il ministero dell’ambiente è stato tenuto come una Cenerentola in un angolo, e tutto è passato sempre e solo dal mise, con quell’idea avanti e l’ ambiente dietro sempre!

**non confondiamo neppure “alcuni degni ecologisti” del M5S con l’istrionico Beppe Grillo!