Nugnes: “Onore al compagno Adil”

Adil, il coordinatore del SI Cobas di Novara è morto schiacciato da un camion mentre con i compagni faceva il picchetto alla lidl di Biandrate. Una dinamica simile a quella che è avvenuta anni fa alla Gls di Piacenza. Un criminale autista non ha esitato a schiacciare l’acceleratore dell’automezzo schiacciando il nostro compagno.

Adil è stato operaio della Tnt, quando ha scelto di tornare al suo paese per avviare una attività ha concordato un incentivo per l’uscita dal magazzino di Peschiera Borromeo.

SICobas

Ma le cose non sono andate come aveva programmato, ed è tornato da noi in Italia, e si è attivato nel sindacato indipendente dei SICobas.

Lui è tra quelli che con il loro impegno a Novara hanno dato sviluppo a quel coordinamento provinciale.

Anche i compagni di altre città hanno avuto però la possibilità di ascoltarlo, all’ultimo coordinamento nazionale, dove ha incitato alla lotta e alla partecipazione, per la manifestazione di domani a Roma. Dove lui non ci sarà.

Due anni fa, quando c’è stato l’incontro in Marocco con il maggior sindacato lui era presente con la delegazione e con generosità ha ospitato tutti a casa sua. Onore al compagno!!



