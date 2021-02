Nugnes: “Ieri è successa una cosa grave, di una gravità assoluta”

Così la senatrice Paola Nugnes sulla sua pagina Facebook:

Ieri è successa una cosa grave, di una gravità assoluta, si è ribaltato completamente il voto degli italiani in una pretesa di pensiero unico e di unicità di posizione, si è preteso nel coro unanime che non ci fosse neanche un’ opposizione e laddove questa opposizione si è creata, si è manifestata, si è palesata, è stata completamente oscurata dai mezzi di comunicazione. Viene riconosciuta solo la posizione della Meloni, come fosse l’unica opposizione, ma non è così abbiamo 40 voti contrari, 2 astenuti e 6 usciti dall’aula, al Senato, che sono una piccolissima cosa, ma 15 voti contrari sono del movimento 5 stelle, e 2 di Senatori che rappresentano Sinistra Italiana, che ha risposto all’Assemblea Nazionale che ha votato per il NO con l’87% dei voti, e SÌ fa parte della componente Leu.

Ci troviamo di fronte a un Presidente del consiglio che è il massimo rappresentante della Finanza globalista che necessitava per la sua opera di ribaltamento di avere un consenso globale.

Ma tutto questo non era necessario perché il Presidente della Repubblica avrebbe potuto, vista la sconfitta delle consultazioni del Conte ter, dare un nuovo mandato ad un nuovo presidente del consiglio incaricato, fosse anche stato Draghi e chiedere a questi se in Parlamento riusciva a trovare una maggioranza.

Bene, una maggioranza sul nome di Draghi in un’area politica delineata c’era, non era assolutamente necessario includere in questo governo cosiddetto di emergenza Nazionale tutto il panorama parlamentare.

Perché si è fatto?

Per legittimare, sulla carta, l’azione di Draghi, ma nello stesso momento delegittimare il Parlamento.

È grave, non voglio usare termini pesanti come golpe, ma sicuramente siamo di fronte ad un ribaltamento della volontà popolare chiaro e incontestabile, non so cosa accadrà in questo immediato futuro, ma so che questo non avrebbe dovuto verificarsi