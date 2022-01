Nugnes: “Pochi resteranno e in pochi potranno cambiare la Costituzione”

“Chi ha vinto e chi ha perso la battaglia del Quirinale, presentata fin dall’inizio come “Draghi contro tutti” (o viceversa), lo sa chiunque conservi una memoria superiore alle 48 ore: ha vinto chi non lo voleva e perso chi lo voleva (a cominciare da Draghi). Ma i giornaloni raccontano le più variopinte verità parallele, altrimenti […]” ( m.t.)

ma, aggiungo io, è una vittoria di Pirro. Mattarella è colui che ci ha portato Draghi e Draghi e colui che si è fatto garante con Mattarella per il mandato bis, ed è l’unico che parlerà con il presidente, saldando l’asse pericoloso del presidenzialismo.

Schema

Vale la pena di rendere evidente a tutti questo schema e di provvedere a spezzare questo disegno, solo la Politica lo può fare, se lo vuole fare, ma nessuno dei partiti oggi presenti in parlamento lo vuole fare, sono tutti in linea su questa posizione di accentramento per rendere definitive tutte le azioni del “nuovo” neo liberismo di stato e di mercato.

Concludendo con le svendite del patrimonio pubblico, le privatizzazioni e la precarizzazione del lavoro, riducendo le libertà costituzionali e la partecipazione.

Il taglio del numero dei parlamentari e una legge elettorale maggioritaria chiuderanno il cerchio.

Pochi resteranno e in pochi potranno cambiare la Costituzione.



var url235247 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=235247”;

var snippet235247 = httpGetSync(url235247);

document.write(snippet235247);