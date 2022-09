Domenica 25 settembre si vota: tutto quello che c’è da sapere

La campagna elettorale volge al termine. Domenica 25 settembre si vota. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, a differenza di altre volte non si potrà votare lunedì.

Prime operazioni

Al termine delle operazioni di voto si procederà prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e subito dopo inizierà lo scrutinio. Si comincia dal Senato poi sarà la volta del conteggio delle schede per l’elezione alla Camera dei deputati, ma non bisognerà aspettare che termini lo scrutinio per avere un’indicazione di massima sull’andamento del voto.

Exit poll

A seggi chiusi, dalle 23 in poi, i principali istituti di sondaggi renderanno noti gli exit poll e a seguire le proiezioni. Si prevede che nella mattinata di lunedì 26 settembre gli italiani potranno conoscere l’esito della consultazione.

Fonte: agenzia dire



