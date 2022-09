Fondi russi, Fantinati (Ic): “Se la notizia è venuta fuori c’è qualcosa di vero”

“La situazione, se è vero quello che è successo, è molto grave. Credo che tutte le istituzioni debbano verificare”. Così, Mattia Fantinati, candidato alla Camera con Impegno Civico, ai microfoni di iNews24 commenta la vicenda dei presunti finanziamenti da parte della Russia ai partiti in vari Paesi del mondo. Come conferma il presidente del Coparsir, l’Italia non è nella lista. Fantinati commenta però i rapporti di alcuni partiti italiani con Mosca: “Chiariamoci: quando c’era la pace poteva essere solo criticabile. Ora, con una guerra in corso, è deleterio nei confronti dell’Italia”.

Il deputato è d’accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Il deputato è d’accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha chiesto una commissione di inchiesta: “Sono d’accordo. È sensato perché dobbiamo essere sicuri che non ci siano ingerenze della Russia nelle elezioni degli italiani e che i partiti non vengano finanziati da uno Stato aggressore che ha creato una guerra alle porte dell’Europa. Sarebbe molto grave il contrario”.

Alla domanda se ci sia la possibilità che si tratti di una strumentalizzazione, Fantinati commenta: “Non glielo so dire, ma se è uscita questa notizia c’è sicuramente qualcosa di vero”.

Fonte: iNews24.it