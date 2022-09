Prinzi, Unione Popolare: “Pablo Iglesias sabato sarà a Napoli”

Una notizia che ha dell’incredibile, se non altro perché in questi anni Pablo Iglesias – fondatore di Podemos, leader della sinistra radicale spagnola arrivata a superare il 20% – non è praticamente mai venuto in Italia…

Ora verrà a confrontarsi con Giuliano Granato di Potere al Popolo, Luigi de Magistris portavoce di Unione Popolare e con altri ospiti…

Verrà a vedere l’ Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo e gli sforzi che facciamo ogni giorno per trasformare una vecchia prigione per “pazzi” in un luogo di socialità, per dare risposte concrete alla nostra gente, per organizzarla, per costruire comunità!

Pablo Iglesias è un leader politico dalle capacità comunicative e culturali impressionanti

Per questo motivo in Spagna le grandi imprese, i partiti politici del potere, i media prezzolati, hanno provato a farlo fuori in ogni modo.

Hanno montato inchieste, costruito falsi conti bancari, hanno diffuso menzogne sul suo conto, hanno rubato i cellulari dei suoi collaboratori per diffonde le sue chat…

Vita collettiva

Hanno fatto di tutto e per un solo motivo, perché con Iglesias e Podemos la sinistra anticapitalista è uscita da una condizione semplicemente movimentista e ha portato l’attacco al livello del governo, della redistribuzione della ricchezza, delle leggi che regolano la vita collettiva.

Un’avventura non priva di contraddizioni, certo, qualcosa di difficilissimo da gestire per un gruppo di giovani che ha avuto uno crescita rapidissima, ma qualcosa che ha portato risultati concreti, qualcosa da cui abbiamo tantissimo da imparare!

Con Iglesias e Mélenchon situiamo Potere al Popolo e l’ Unione Popolare al centro del dibattito europeo

Le classi popolari spagnole e francesi hanno bisogno che anche in Italia si muova qualcosa, la trasformazione a livello continentale ha bisogno di un nostro contributo. Diamoci una sveglia, cerchiamo di riportare in alto la sinistra di classe italiana!

FACCIO APPELLO A TUTTI QUELLI CHE SONO STANCHI DI SUBIRE: venite sabato mattina, contattateci per darci una mano.

Sono gli ultimi 10 GIORNI di campagna elettorale: siamo sulla via giusta per dare un segnale forte a chi ci comanda.

Più voti faremo, più gente aggregheremo, più saremo in grado di mobilitarci socialmente contro il Governo che uscirà dalle urne, contro le due destre di Giorgia Meloni e di Letta/Calenda.

NON SUBIAMO IL NOSTRO DESTINO, FACCIAMO COME IN FRANCIA O IN SPAGNA, RIPRENDIAMOCI LO SPAZIO CHE MERITIAMO!



var url354585 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=354585”;

var snippet354585 = httpGetSync(url354585);

document.write(snippet354585);