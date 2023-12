Unione Popolare, assemblea pubblica: “Fermiamo il genocidio contro il popolo palestinese!”

Assemblea pubblica, H. 10, Cinema Aquila, Roma. Domenica 17 dicembre Unione Popolare organizza una grande assemblea nazionale dal titolo “Fermiamo il genocidio contro il popolo palestinese! Cessate il fuoco subito” che si terrà al Cinema Aquila a Roma a partire dalle ore 10:00.

Interventi

L’assemblea vedrà gli interventi e la partecipazione di numerose realtà politiche e sociali nazionali e internazionali, a partire da collegamenti con la Palestina, testimonianze dei membri della comunità palestinese in Italia e interventi delle principali forze politiche europee che in questi mesi si sono mobilitate contro il genocidio in corso a Gaza: LUIGI DE MAGISTRIS, portavoce nazionale di UP; LEILA KHALED, storica militante politica palestinese; EMILIANO BRANCACCIO, economista; RONNIE KASRILS, ex ministro dell’intelligence del Sudafrica post-apartheid; LUISA MORGANTINI, ex Vice Presidente del Parlamento Europeo; MAYA ISSA, studenti palestinesi; rappresentanti dei GIOVANI PALESTINESI; WASIM DAHMASH, Arabista ed editore palestinese. Associazione Gazzella onlus; MONI OVADIA, attore e regista; YOUSSEF SALMAN, comunità palestinese; SIMONA BORIONI, comitato BDS; MICHELA ARRICALE, Comitato Angelo Baracca; rappresentanti dell’Unione Democratica Arabo-Palestinese (UDAP); UDI RAZ, Jewish Voice for Just Peace in the Middle East; JOSÈ NIVOI, CALP Genova; Studenti e Studentesse di Roma e Napoli; SIMONA SURIANO, ex parlamentare di ManifestA; MAURIZIO ACERBO, Segretario del Partito della Rifondazione Comunista-UP; ELEONORA FORENZA, Segretariato del Partito della Sinistra Europea; GIULIANO GRANATO, Portavoce nazionale di Potere al Popolo-UP; e ci saranno i contributi video di IONE BELARRA, ex Ministra spagnola e segretaria di Podemos; MARC BOTENGA, europarlamentare belga del PTB; CLARE DALY, europarlamentare irlandese.

Un momento necessario, che segue i tanti momenti di mobilitazione che si sono tenuti in numerose città del mondo a cui hanno partecipato milioni di donne e uomini, spesso giovani, indignate per ciò che sta accadendo in Palestina.

Una mobilitazione che ha visto Unione Popolare e le forze alleate europee protagoniste non solo nel condannare quello che sta avvenendo negli ultimi due mesi, ma anche la politica d’occupazione coloniale in Palestina, che ormai dal 1948 caratterizza le azioni dei governi di Israele.

Più di 18.000 palestinesi uccisi dal 7 Ottobre, di cui quasi 8000 bambini

Non è una guerra alla pari, Israele sta compiendo un genocidio. A dirlo è anche l’Onu che ha descritto la situazione a Gaza come “apocalittica”.

In questo momento è fondamentale un’assemblea in cui tutte le protagoniste e i protagonisti della mobilitazione europea di questi mesi si incontrino a Roma per unire le forze e rilanciare un’azione congiunta, dal basso, che ponga alcune richieste chiare:

– Chiediamo la fine del genocidio in corso e il cessate il fuoco immediato.Lo stesso cessate il fuoco bloccato nel Consiglio di Sicurezza Onu per l’unico veto degli Stati Uniti d’America, complici della situazione in corso.

– Denunciamo le gravi responsabilità della UE e in particolare quelle della Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen di cui abbiamo chiesto le dimissioni.

Palestina Stato

– Chiediamo l’avvio di un percorso di pace che deve prevedere la nascita di uno Stato di Palestina, lo sgombero degli insediamenti illegali, il rispetto delle risoluzioni ONU e l’avvio di trattative in cui non siano Usa e NATO ad essere arbitri, ma in cui possano intervenire tutti gli Stati interessati.

Quello che occorre è una pace fondata sulla giustizia. E sotto occupazione non c’è né pace né giustizia.