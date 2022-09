Elezioni Politiche, De Priamo: “Se vince FDI revisione Pnrr e presidenzialismo, ma con riforma condivisa”

Andrea De Priamo è uno degli storici rappresentanti di Fdi a Roma. Dopo tre consiliature come consigliere comunale nella Capitale, di cui la prima da presidente della commissione Ambiente, la seconda come capogruppo di Fratelli d’Italia e quella in corso da presidente della commissione Trasparenza, il 25 settembre sarà uno dei candidati nel collegio Lazio 02 per un posto in Senato.

Oggi De Priamo è stato intervistato dall’agenzia Dire

Si è parlato di come Fdi potrà aiutare Roma, in caso di vittoria elettorale, di come potrà essere cambiato il Pnrr e dell’approccio che avrà il partito di Giorgia Meloni sui diritti civili e sul tema della possibile modifica della Costituzione. Buona lettura e buona visione.

“Pensare di voler cambiare la carta costituzionale da soli, che è fondamento del nostro ordinamento repubblicano e che nasce da un’assemblea costituente dove si trovò una sintesi, sarebbe un errore- ha spiegato De Priamo-. Noi auspichiamo di avere una maggioranza di quel tipo (con due terzi dei parlamentari) ma faremo appello per fare tutti insieme una riforma. Se ci fosse ostruzionismo o il rifiuto di un percorso non staremmo fermi perche il mandato degli italiani sarebbe tale da mettere in campo una riforma. Il prossimo Governo dovrà certamente partire dal tema del caro bollette che pesano sui cittadini ma una riforma dell’ordinamento assolutamente serve. La nostra posizione è storica sul presidenzialismo e di un mandato diretto. Poi si potrà discutere se sarà un presidenzialismo alla francese o di un premierato,

ovvero il cosiddetto sindaco d’Italia. Non c’è preclusione. Ma se si vuole fare una riforma insieme ci si deve venire incontro. Dipenderà quindi anche dall’opposizione. Ma la costituzione è di tutti, non solo di chi vince”.

Ci dicono che noi vogliamo smantellare il Pnrr

“Ci dicono che noi vogliamo smantellare il Pnrr ma non è assolutamente così- ha spiegato ancora De Priamo- I progetti che vanno bene, per l’Italia come per Roma, quelli congrui e adeguati, andranno avanti ma quelli non più prioritari, visto che il Pnrr è stato fatto prima della crisi energetica, andranno rivisti alla luce del tema dell’emergenza energetica. Ci sono poi progetti che hanno avuto aumenti di costi e oggi potrebbero non essere più realizzati. Serve quindi una verifica, compatibilemente con i tempi e con il percorso del piano. Ma nessuno farà perdere un solo euro a Roma e all’Italia per una velleità. Essere un amministratore do Roma è sempre è stato un grande onore e una grande esperienza- ha poi aggiunto De Priamo- Se andrà bene rappresenterò tutto questo in Senato. L’impegno personale è quello di aiutare

Roma dal Parlamento a partire dal Pnrr e dal completamento della riforma per dare poteri e risorse adeguate alla Capitale. Qeusto sarà l’impegno della Meloni e del centrodestra e io porterò la mia conoscenza personale sugli aspetti tecnici legati a quali competenze dovrà avere Roma. Non è infatti solo

una questione di risorse, visto che oggi di soldi, tra Pnrr e Giubileo ce ne sono. Bisogna, però, saperli spendere e bisogna poi potenziare gli uffici oltre alla competenze stesse. C’è poi il tema del Pnrr, da verificare alla luce della crisi energetica. Penso ad alcuni progetti che potrebbero essere rimodulati”.

Mi piacerebbe poter lavorare sui temi ambientali

“Mi piacerebbe poter lavorare sui temi ambientali e quelli del territorio- ha aggiunto De Priamo parlando della sua possibile elezione- Oggi la priorità è il tema energetico e l’idea già descritta da Meloni è quella di trasformare l’Italia in un hub energetico di produzione di gas, e non solo di stoccaggio, per uscire dalla dipendenza del gas russo. Ma non dobbiamo passare da una dipendenza ad un’altra. Io vengo da un percorso legato ad una visione, quella dell’ecologia di destra: la transizione così come delineata mette insieme un tema di sostenibilità ambientale senza la sostenibilità economica e sociale. Anche sul tema delle rinnovabili si deve lavorare sul tema della produzione delle infrastrutture tecnologiche (pannelli e altro) per quel tipo di energia, che oggi è tutta in Cina. C’è tantissimo altro da far sul tema ambientale, penso al tema dello sport all’aria aperto che va disciplianto a livello normativo con la creazione di parchi sportivi all’aria aperta”.

“Abbiamo i nostri valori e le nostre idee – ha aggiunto ancora De Priamo sul tema dei diritti- Nei diritti noi crediamo che si debba sempre partire dai più deboli. Sulle adozioni da coppie non eterossesuali, ad esempio, noi vogliamo proteggere i bambini e i minori perché riteniamo che debbano avere la possibilità di avere una madre e un padre. Sul resto siamo assolutamente sensibili, crediamo che ognuno debba essere rispettato e non devono essere accettate discriminazioni sulla base di qualsiasi orientamento. Non c’è velleità di togliere diritti da parte di FdI e del centrodestra. Sicuramente c’è la volontà di proteggere i minori. Ma questo non va contro i diritti di alcuno e non credo si produrrà conflittualià sociale”.

De Priamo ha poi parlato di Roma e di questi primi mesi di Gualtieri

“Un voto al sindaco? Gualtieri è molto in calo. Qualche mese fa avrei detto 5, ora 4.5. I risultati delle elezioni a Roma saranno un giudizio su Gualtieri?- ha poi aggiunto De Priamo- Potrei facilmente dire di si visto che auspichiamo un’importante vittoria e lavoriamo anche su Roma, dove chiediamo ai cittadini di sostenerci. Sicuramente un voto politico molto netto sulla Capitale avrà un significato anche sull’andamento della gestione del sindaco ma la priorità di questo voto è quello sulle politiche. Il nostro giudizio su Gualtieri è negativo ma non vogliamo confondere i piani. Il sindaco sarà giudicato dai cittadini al momento giusto”.

Infine De Priamo ha parlato della presidente del partito, Giorgia Meloni. “Nel dibattito con Letta ha vinto la Meloni. Questo lo dicono anche, indiscutibilmente, anche osservatori equidistanti o comunque lontani dalla destra. E’ apparso evidente come ormai Letta ormai stia cercando di barcamenarsi per perdere il meno possibile. Hanno aperto la loro campagna giocando sulla paura dei cittadini per una destra che poteva mettere a rischio il nostro posizionamento internazionale- ha aggiunto- ma Meloni ha spiegato che il nostro posizionamento in Europa e nel contesto dell’alleanza occidentale non è in discussione. Si discute, semmai, sulle modalità di stare in quei contesti. Il nostro obiettivo è un’Italia più determinata e determinante e non più subalterna. Ma da tempo facciamo parte della famiglia europea e quei tentativi di descrivere una realtà politica che possa far arretrare l’idea dell’Italia nel contesto internazionale sono falliti”.

“Se FdI dopo il voto sarà il primo partito- ha concluso- è perché credo abbia fatto breccia la figura di Giorgia Meloni e la sua estrema coerenza, riconosciuta, tra l’altro, da tutti i cittadini al di là dell’appartenenza politica. Coerenza che l’ha portata a mantenere tutti gli impegni presi, a partire dal patto anci-inciucio, ovvero l’impegno a non governare con forze diverse da quella della sua coalizione. Inoltre ha costruito un’opposizione patriottica, che ha messo al centro l’interesse nazionale” Ha pagato, ha proseguito De Priamo, “anche il tipo di opposizione svolta: penso all’emergenza covid ma anche alle ultime vicende della crisi energetica. Su questo Meloni ha fatto proposte molto apprezzate dagli italiani, così come lo sono molti punti programmatici di FdI, come il dare ossigeno alle imprese, allentando la pressione fiscale. Senza scordare il tema della sicurezza, che spesso colpisce i più deboli. Sul covid mentre si proponeva l’idea dei banchi a rotelle Fdi proponeva la ventilazione meccanica nelle scuole per il ricambio dell’aria”.

Fonte: Agenzia Dire