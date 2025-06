Nordio: “La separazione delle carriere non umilia i magistrati”

“Umiliare la magistratura? No, a mio avviso con questa riforma si darà respiro alla magistratura che è indipendete dal potere politico e deve restarlo ma non lo è da se stessa visto che è ingarbugliata in quella matassa di potere che sono le correnti. Non sarà un’umiliazione dei magistrati ma sarà un recupero della loro dignità e della loro libertà“. Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante la replica alla discussione generale in Aula al Senato sulla riforma della separazione delle carriere.

“PER OPPOSIZIONE IO DITTATORE, MA RIFORMA ERA IN PROGRAMMA”

“Per quanto sia odioso parlare di se stessi, mi trovo comunque costretto a farlo visto che mi sono state attribuite funzioni straordinarie quasi metafisiche. Mi è stato detto che avrei costretto il Parlamento ad approvare questa riforma. Qui siamo oltre il premierato e oltre il presidenzialismo, sarei quasi un dittatore. Ma si tratta di responsabilità che non sarei in grado di sopportare”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante la replica alla discussione generale in Aula del Senato sulla riforma della separazione delle carriere.

“Questa riforma- prosegue Nordio- era nel programma elettorale di questo governo e come le altre sono state accettate dagli italiani che ci hanno votato. Che io abbia cambiato idea proprio no, come dimostrano due dei miei libri di molti anni fa”.

“LA POLITICA È SEMPRE STATA SUBALTERNA ALLA MAGISTRATURA, ORA BASTA”

“Se su questa riforma non non c’è stato dialogo è perché nessuno lo ha mai voluto. Dal primo giorno di questo governo la riforma è stata presentata come una priorità. Da subito si doveva e si poteva entrare in una discussione per trovare un punto di incontro. Lasciamo stare l’Anm che ha risposto con uno sciopero senza interlocuzione, ma nemmeno le parti politiche si sono offerte di dialogare e questo perchè eravate convinti che la riforma non si sarebbe fatta, perchè negli anni la politica è sempre stata subalterna alla magistratura. Pensavate che anche questa volta sarebbe stato così, e invece siamo andati avanti e vi assicuro che andremo ancora avanti“. Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio durante la replica alla discussione generale in Aula del Senato sulla riforma della separazione delle carriere.

