Roma, FI: “A piazza Lorenzini vincono cittadini e buona politica, ora curare verde”

“Cancellato il progetto di Piazza Lorenzini voluto da Gualtieri, ora serve curare gli spazi pubblici e l’area verde di Largo Santa Silvia che versano nel degrado. E’ la vittoria dei cittadini e della buona politica che non può mai prescindere dall’ascolto dei cittadini”, così Francesco Carpano, consigliere comunale di FI in Campidoglio, Rachele Mussolini, capogruppo consiliare, Daniele Calzetta, consigliere municipale di FI in XI Municipio e Massimo Mosca, segretario di FI in XI Municipio.

La cancellazione del progetto di Piazza Lorenzini

“La cancellazione del progetto di Piazza Lorenzini è emersa durante la nostra interrogazione orale nata dalla preoccupazione di tanti cittadini spaventati da un progetto distante dalle loro esigenze, che avrebbe cancellato parcheggi e aggravato la mobilità. Il motivo formale della cancellazione del progetto starebbe negli imminenti lavori di Rete Ferroviaria Italiana di sostituzione dell’impalcato ferroviario al chilometro 11 della linea ferroviaria verso l’aeroporto che dureranno fino a novembre 2026 e che interdiranno al traffico Via Pasquale Baffi. La concomitanza della chiusura di Via Baffi con i lavori di risistemazione di Piazza Lorenzini sarebbe insostenibile per il traffico della zona”, continuano.

“Speriamo invece che il motivo di sostanza sia quello di essersi resi conto che quando si ripensa una piazza si deve innanzitutto ascoltare chi la vive ogni giorno, ossia i cittadini, che meglio di altri sanno cosa serve. Proprio ciò che non è accaduto nel caso di Piazza Lorenzini, che da un ufficio di Piazza del Campidoglio si pretendeva di conoscere meglio nei suoi problemi come nelle sue soluzioni. In Municipio, grazie al Presidente della Commissione Trasparenza Daniele Calzetta, appena saputo della scellerata decisione abbiamo provveduto con urgenza a convocare la commissione sul tema facendo evidenziare la contrarietà cittadina al progetto”, continuano ancora.

Il progetto, nelle parole dell’Assessora

“Il progetto, nelle parole dell’Assessora, è stato ‘cancellato’ e i fondi sono ritornati al Comune. Continueremo, dopo la fine dei lavori ferroviari, ad operare per far sì che luoghi come Piazza Lorenzini, così come l’area verde di Largo Santa Silvia, siano pensati, gestiti e curati di concerto con chi li vive ogni giorno, e non a prescindere da loro. Per questo i Municipi di Roma devono diventare autonomi, per permettere ai romani di avere un rapporto diretto e più vicino con i loro amministratori cosa che oggi, con il Comune di Roma, è impossibile. E’ del resto quello che avviene in tutte le suddivisioni amministrative delle grandi capitali europee ed è quello che dobbiamo realizzare a Roma”, concludono.