Elezioni politiche, Italexit: nominato il coordinatore per il frusinate

Il Senatore William De Vecchis, Coordinatore Regionale del Lazio di Italexit Per L’Italia, ha nominato Alessandro Mele e Fabiola Savone rispettivamente Coordinatore e Vice coordinatore del Movimento guidato da Gianluigi Paragone per la provincia di Frosinone. In concomitanza con queste importanti nomine è prevista anche l’apertura della Sede, che sarà collocata al Centro del Capoluogo in Via Francesco Brighindi 28.

L’inaugurazione della sede

L’inaugurazione della sede e la presentazione del nuovo Coordinamento sono previsti per lunedì 12 Settembre.

“Ringrazio Fabiola, Alessandro e tutto il gruppo della provincia di Frosinone per il costante impegno”, ha dichiarato William De Vecchis.

“Il partito cresce costantemente in tutto il Lazio. È un premio per la nostra passione e una vittoria dei cittadini liberi”.