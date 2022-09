Granato: “Unione Popolare vuole fare quello che faceva Robin Hood, dare ai poveri togliendo ai ricchi”

In TV ci hanno detto: “Ma voi di Unione Popolare volete fare come Robin Hood!”.

Sì, anche se per il potere mediatico, politico ed economico è un’offesa, #UnionePopolare vuole fare esattamente quello che faceva Robin Hood: dare ai poveri togliendo ai ricchi.

Come?

Tassare gli #extraprofitti di ENI, dei giganti dell’energia, delle grandi imprese farmaceutiche e della finanza almeno al 90%!

Introdurre un’imposta di solidarietà sulla ricchezza finanziaria a partire dai 300.000€

Lotta all’evasione fiscale: ogni anno 100 miliardi di euro vengono rubati alle nostre tasche!

I patrimoni del 10% più ricco della popolazione sono enormemente maggiori di quelli del 50% più povero. Serve un’imposta che permetta di contrastare le enormi diseguaglianze!

Riforma fiscale dell’IRPEF in senso progressivo: chi ha meno paghi meno, chi ha di più paghi di più.



