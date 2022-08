Granato: “Politica non è solo consenso, ma anche organizzazione”

Scommetto che organizzazioni e partiti ben più grossi, stando ai sondaggisti, non sarebbero stati capaci di questa impresa che stiamo per portare a termine: più di 60mila firme raccolte in dieci giorni in tutta Italia!

Perché?

Perché c’è chi confonde politica con pubblicità e vive solo sui media e finché i media tengono i riflettori accesi su di loro.

Una volta che le luci della ribalta si spengono, finiscono di esistere

Politica non è solo consenso, ma anche – e soprattutto – organizzazione.

Quella che avete visto nei giorni di Ferragosto in tutto il Paese. Quella di attivisti e attiviste invisibili ai media, ma senza la quale vincere la sfida di 60mila firme in 10 gironi non sarebbe stato nemmeno immaginabile.

È l’ossatura chiave per andarci a prendere il futuro!



