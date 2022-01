Quirinale, Elio Vito (FI): “Non esiste questione di inopportunità per Elisabetta Belloni”

“Non esiste un’inopportunità per Elisabetta Belloni alla presidenza della Repubblica, perché è alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La legge 124 del 2007, all’articolo 1, dice che chi dirige i servizi è il presidente del Consiglio, com’è giusto che sia, perché i servizi sono alle dipendenze dell’esecutivo”. Così Elio Vito, deputato di Forza Italia su Elisabetta Belloni, ai microfoni di iNews24, che in merito a chi dare il suo voto voto, aggiunge, “mi atterrò alle indicazioni del mio partito. Ma rispetto ai nomi che circolano voglio dire che nel suo caso non esiste una questione di opportunità. Il capo dei servizi è il presidente del Consiglio, quindi l’argomento è pretestuoso. Io ho una grande stima per Elisabetta Belloni”.

Sui nomi fatti oggi, Voto aggiunge

“Non mi pronuncio. Sono tutte persone stimabili e autorevoli e potremmo dare il nostro consenso a ognuno di loro. Alle 19 di oggi è convocato un vertice di centrodestra, la prossima votazione è domani alle 11. Vedremo”.

Elio Vito è l’unico della coalizione di centrodestra, insieme a Vittorio Sgarbi, a non aver rispettato l’indicazione di non voto di oggi, quarta giornata per eleggere il prossimo presidente della Repubblica: “L’ho trovata una decisione priva di rispetto istituzionale perché siamo parlamentari, il Paese ci guarda e stiamo eleggendo il presidente della Repubblica. Non prendere la scheda e astenersi è una mancanza di rispetto per questo appuntamento così importante”.

Sul piano politico, secondo il deputato, è emerso he il centrosinistra, da solo, avrebbe la capacità di eleggere il proprio presidente

“Se si volevano nascondere le palesi divisioni interne al centrodestra, abbiamo ottenuto esattamente il risultato opposto, dimostrando invece che il centrosinistra è autosufficiente per eleggere il presidente della Repubblica. Perché i votanti sono stati 538 (togliendo me e Vittorio Sgarbi che siamo di centrodestra). Non dico che il centrosinistra lo farebbe o che sarebbe facile, ma se non agiamo in modo istituzionale rischiamo di non essere determinanti”.

Vito critica la sua coalizione, ritenendola poco coesa

“È evidente che il centrodestra non è unito. L’abbiamo visto ieri con la decisione di Fratelli d’Italia di votare Guido Crosetto, ad esempio. La contraddizione è dovuta anche al fatto che non siamo uniti al Governo, perché FdI sta all’opposizione. L’unità del centrodestra è solo un mito e nella pratica non è mai esistita in questa legislatura. Prima la Lega ha formato il Governo con il Movimento 5 Stelle, e ora Fratelli d’Italia è all’opposizione della maggioranza guidata da Draghi. È inutile parlare di unità se il centrodestra non riesce a stare unito quando ci sono crisi di Governo o decisioni importanti per la legislatura”.

Fonte: iNews24.it