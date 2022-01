Quirinale, Ruggieri (Forza Italia): “Berlusconi garantirebbe la stabilità del governo e della legislatura”

“La candidatura di Berlusconi sarebbe un appoggio convintissimo alla stabilità del governo Draghi e del Paese”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, che ha poi proseguito: “Berlusconi garantirebbe al cento per cento la stabilità del governo e della legislatura, anche perché è stato lui a mettere a suo tempo Draghi a capo della Banca d’Italia, poi della Banca centrale europea e infine a Palazzo Chigi”.

Ancora sulla possibile candidatura di Berlusconi al Quirinale

Ancora sulla possibile candidatura di Berlusconi al Quirinale, Ruggieri ha successivamente dichiarato: “Silvio Berlusconi ha già saputo interpretare in molti passaggi della vita del Paese lo spirito di unità nazionale. Basti ricordare il discorso di Onna con indosso il fazzoletto dell’ ANPI, che pure con lui non era mai stata tenera, o il discorso al Congresso americano in cui commosse Hillary Clinton e Barak Obama, così come i repubblicani”. Ha poi aggiunto: “Quando c’è in ballo l’interesse della nazione, Berlusconi mette sempre l’Italia davanti a Forza Italia, e lo farebbe anche da Presidente della Repubblica”. Sulle dichiarazioni di Letta che aveva attaccato Berlusconi per le sue parole su Draghi, Ruggieri ha poi concluso: “Io invece definisco molto grave che il fatto che Enrico Letta rilasci interviste commentando le dichiarazioni altrui. Se fossi in lui mi preoccuperei di più della tenuta dei suoi gruppi parlamentari”

LINK ALL’ARTICOLO: https://www.inews24.it/2022/01/11/quirinale-ruggieri-berlusconi-garantirebbe-stabilita-governo-e-legislatura/