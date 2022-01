Quirinale, Malan (Fdi): “I veti della sinistra precludono la possibilità di scelte condivise”

“I veti precludono sempre la possibilità di scelte condivise. Ricordo che anche alle scorse elezioni presidenziali, il Pd guidato da Renzi presentò Mattarella senza alcuna condivisione precedente, rendendosi poi disponibile ad accogliere i voti degli altri”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il senatore di Fdi, Lucio Malan, che ha poi proseguito: “Non possono dare lezioni di condivisione, anzi, direi che come maestri sono alquanto scarsini”.

Sulla possibile contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra in merito alla candidatura di Silvio Berlusconi, Malan ha aggiunto

“Seguendo questo ragionamento anche il quarto scrutinio di sette anni fa fu un muro contro muro. Quando qualcuno sostiene un candidato e qualcun altro no, in democrazia funziona che a decidere alla fine è il voto”.

Sulle alternative al nome di Silvio Berlusconi, Malan ha spiegato

“Ieri è stato designato ‘il piano’, che è quello di votare Berlusconi. Se ci fosse un piano b significherebbe aver preso una mezza decisione, mentre invece la nostra è una scelta seria e convinta alla quale sicuramente Fdi terrà fede, cosi come le altre forze di centrodestra. Sappiamo che quei voti non sono sufficienti, ma crediamo che ci siano i presupposti per raccogliere voti anche oltre il nostro schieramento”.

Sul secondo comunicato diramato ieri dopo il vertice del centrodestra, relativo alla legge elettorale, Malan ha dichiarato

”Le ipotesi di riforma della legge elettorale al momento sembrano orientate verso il proporzionale, e una riforma del genere tenderebbe a sciogliere quelle che sono le attuali coalizioni. La nostra è un’alleanza che va avanti da quasi trent’anni e che, oltre ad essere il capolavoro politico di Berlusconi, è anche patrimonio dell’ intero centrodestra italiano. Qui le espressioni centriste e le sensibilità di destra hanno la loro casa comune, come per i repubblicani negli Stati uniti e per i conservatori britannici” Ha poi concluso: “Non un centrodestra diviso e ghettizzato come piacerebbe a qualcuno, ma una coalizione in grado di vincere e governare”

Fonte: iNews24.it