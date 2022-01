Quirinale, Ceccanti (Pd): “Berlusconi faccia un passo indietro, non ha possibilità”

“Berlusconi prima o poi dovrà fare un passo indietro, anche perché non ha i voti per essere eletto.”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del Pd, Stefano Ceccanti, che ha poi proseguito: “Penso che qualcuno farà riflettere Berlusconi e gli farà capire che non è il caso di proseguire. Francamente mi sembra improbabile che si voglia andare ad infilare in qualcosa che non potrà avere un esito positivo”.

Sulle trattative per il Quirinale, Ceccanti ha poi spiegato

“Non credo che Letta voglia un mandato in bianco, penso che prima o poi spiegherà la strategia e ci si confronterà su quella. Ovviamente sul fatto della prosecuzione ordinata della legislatura siamo tutti d’accordo, poi cosa voglia dire in termini di candidature, quello bisognerà valutarlo realisticamente”.

Sulla possibile candidatura di Draghi al Colle, Ceccanti ha successivamente dichiarato

“La candidatura del Presidente del Consiglio è obiettivamente in campo, però al momento nessuno ha trovato la soluzione al rebus di chi lo sostituirebbe al governo. Tutto dipende da se si riuscirà a sciogliere questo nodo, altrimenti sarà più difficile”.

Ha poi aggiunto

“Al momento siccome questo accordo non è stata trovato, a me sembra che la soluzione più naturale sia quella di una rielezione dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. “È vero che il presidente Mattarella ha autorevolmente dichiarato che preferirebbe non essere rieletto, ma se ciò che garantisse una prosecuzione ordinata della legislatura fosse una sua riconferma, e con essa quella del Draghi a Presidente del Consiglio, penso che chiedendoglielo nel modo più opportuno sarebbe convincibile, anche perché obiettivamente ci sono forti argomenti razionali a favore”

LINK ALL’ARTICOLO