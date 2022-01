Quirinale, Fattori (Sinistra italiana): “Voti a Mattarella vengono dai 5Stelle, sempre più svincolati da Conte”

“Secondo me gran parte dei voti a Sergio Mattarella vengono dal Movimento 5 Stelle, all’interno del quale ormai la situazione è tale che il gruppo parlamentare è svincolato dalle scelte di Giuseppe Conte”. Ai microfoni di iNews24, Elena Fattori, senatrice ex 5 Stelle, oggi di Sinistra italiana, analizza il testa a testa tra Sergio Mattarella e Guido Crosetto risultato nella terza giornata del voto per eleggere il presidente della Repubblica. “Da ex 5 Stelle ho l’impressione che Conta faccia molta fatica a rappresentare la volontà dei suoi parlamentari, perché non ne capisce i desiderata. In fondo, i parlamentari sono quelli eletti, mentre Conte è ancora un “corpo estraneo”. Il voto a Mattarella rappresenta la volontà del gruppo parlamentare che fin dall’inizio aveva dato delega a Conte di spingere verso questa direzione”.

I voti a Crosetto secondo Fattori

Con i voti a Crosetto che hanno superato i 63 previsti dei grandi elettori di FdI (114 preferenze), secondo Fattori, “è chiaro che il partito di Meloni sta raccogliendo consensi perché vincerà le prossime elezioni. Quindi sembra ovvio che ci siano movimenti verso FdI e questi voti lo dimostrano. Nel segreto dell’urna probabilmente ci sono parlamentari che confluiranno in futuro o che comunque hanno simpatia per Fratelli d’Italia”. Sulla decisione di questa mattina di votare Guido Crosetti annunciata da Giorgia Meloni: “Solo ieri Fratelli d’Italia ha fatto il nome di Carlo Nordio, invece oggi hanno cambiato idea e non si capisce il perché. Allora la rosa dei nomi del centrodestra non è stata una proposta seria”.

Inoltre Fattori ritiene che Casellati e Casini

Inoltre Fattori ritiene che Casellati e Casini “sono due nomi che si spera raccolgano consensi sia da destra che da sinistra. Io, da ex 5 Stelle, non ho votato Casellati come presidente del Senato nonostante fosse quella l’indicazione del Movimento. Sono due figure “di Palazzo” ma nessuna ha la levatura per essere Capo dello Stato in un periodo così difficile”.

La situazione politica di questi ultimi giorni, afferma Elena Fattori, “è complessa. L’assetto istituzionale è stato stravolto da Mario Draghi che da presidente del Consiglio stava trattando per la sua elezione a Capo dello Stato. Ciò ha scombinato l’equilibrio secondo cui il voto del presidente della Repubblica prescinde dalle maggioranze parlamentari. È del tutto inopportuno dal punto di vista istituzionale ed ha scombinato tutte le trattative. Aggiungiamo a questo, che i partiti di questa legislatura sono molto deboli. Il Movimento 5 Stelle ha perso molti dei suoi parlamentari e anche gran parte dei consensi. Ma in generale, nessuno dei leader rappresenta appieno il proprio gruppo parlamentare. Questa situazione così instabile, con una maggioranza che per mantenersi in vita tenta di eleggere un presidente della Repubblica che la mantenga, ha reso la situazione molto complessa”.

Fattori non è d’accordo sulla possibilità di eleggere Draghi Capo dello Stato

“Draghi è il presidente del Consiglio e un passaggio a Capo dello Stato costituirebbe un precedente pericoloso, anche in virtù del fatto che Giorgetti ha invocato la repubblica presidenziale di fatto. È un sovvertimento delle istituzioni che sarebbe difficile da superare nelle prossime legislature. E su questo credo che siano d’accordo molti altri parlamentari”.

Lo stesso discorso, secondo la senatrice, vale per Casellati: “Se la scalata da una carica istituzionale all’altra diventa routine, rischia di ridursi a un modo per “fare carriera”. Ma sono figure indipendenti tra loro”.

Fonte: iNews24.it