Quirinale, La Pietra (Fdi): “Draghi faciliterebbe il ritorno alle urne, ma Berlusconi è la nostra prima scelta”

“Nulla in contrario con la candidatura di Draghi, che potrebbe anche facilitare un ritorno anticipato alle urne, ma noi vorremmo un Presidente della Repubblica che faccia gli interessi nazionali, partendo ovviamente dallo schieramento di centrodestra, con Silvio Berlusconi come prima scelta”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il senatore di Fdi, Patrizio La Pietra, che ha poi proseguito.

“Al momento dalle indiscrezioni che circolano, Berlusconi sembrerebbe avere numeri anche oltre il centrodestra. Staremo a vedere se questi aspetti verranno chiariti ulteriormente nel prossimo vertice”. Sul veto da parte di Pd e M5s alla candidatura di Silvio Berlusconi, La Pietra ha successivamente commentato: “Non mi stupiscono perché si ritorna sempre ad una consuetudine che è propria della sinistra, ovvero che “vanno bene tutti, basta che non siano del centrodestra”. In sostanza, si è democratici e legittimati solo se la pensi come loro, segno che ormai questa sinistra non ha progetti né prospettive”.

“Che possa essere un’ipotesi percorribile ci può anche stare, ma personalmente non la condivido, perché credo che a questo punto non si possa continuare a mettere una toppa, ma sia necessario avere il coraggio di fare delle scelte. Aggiungo che, se il proseguo del mandato di Mattarella deve solo servire per tenere in piedi questo governo ancora per un altro anno, allora non sono per niente d’accordo”

Fonte: iNews24