Puoi fare una fortuna acquistando Avalanche?

Che differenza fa un anno! Ad inizio 2021, Avalanche (CRYPTO:AVAX) era una criptovaluta relativamente poco conosciuta con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 300 milioni di dollari. In realtà era già un risultato impressionante considerando che Avalanche era stato lanciato solo pochi mesi prima.

Avalanche oggi vanta una capitalizzazione di mercato di oltre 27 miliardi di dollari, superando anche il popolare Shiba Inu. Questo basta per classificare il suo token AVAX come una delle più grandi criptovalute al mondo (oggi si trova all’undicesimo posto), secondo CoinMarketCap. Ma l’acquisto di questa criptovaluta potrebbe farti guadagnare una fortuna?

Sei ancora in tempo guadagnare molti soldi

Non si discute sul fatto che i primi acquirenti di Avalanche siano ora molto più ricchi. Un investimento iniziale di 1.000$ all’inizio del 2021 varrebbe ora ben oltre i 34.000$.

Tuttavia, questo non è un caso in cui “solo i primi uccelli ottengono il verme”. Anche se avessi aspettato metà anno per raccogliere i token Avalanche, te la saresti cavata comunque molto bene. La criptovaluta ha fornito un rendimento di quasi 11 volte dall’inizio di luglio.

Cosa succede se hai perso di nuovo la barca e non hai comprato Avalanche fino a un mese fa? Nessun problema. Il tuo guadagno sarebbe ancora intorno al 90%.

Certo, Avalanche sembra essersi stabilizzato per ora. Tuttavia, questa è la situazione per molte altre criptovalute. Sulla base delle sue prestazioni storiche, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che Avalanche si lanci di nuovo. E per non perdere l’ennesimo treno, potresti utilizzare una piattaforma sicura e affidabile come Bitcoin Era per scambiare criptovalute, anche se sei un completo principiante.

Cosa c’è dietro il successo di Avalanche

Esistono migliaia di criptovalute. Perché Avalanche è salita così tanto mentre altre no? La risposta migliore è l’architettura della sua blockchain.

Come Ethereum (CRYPTO:ETH), la piattaforma di Avalanche supporta gli smart contract (contratti intelligenti). Ma sono le differenze con Ethereum che hanno reso Avalanche sempre più popolare. In particolare, Avalanche è molto più veloce e ha tariffe molto più basse. Questi vantaggi sono resi possibili dalle tre blockchain interoperabili di Avalanche:

Exchange Chain (X-Chain): supporta la creazione e il trading dei token AVAX nativi.

Contract Chain (C-Chain): facilita la creazione di app decentralizzate basate su smart contract.

Platform Chain (P-Chain): coordina i validatori che verificano le transazioni e supporta la creazione di set dinamici di questi validatori chiamati sottoreti.

Grazie a questo design a tripla blockchain, Avalanche può elaborare più di 4.500 transazioni al secondo ed essere comunque altamente scalabile. Il suo “time to finality” (quando una transazione è stata finalizzata irreversibilmente come aggiunta alla blockchain) è inferiore a due secondi. In confronto, Ethereum può elaborare solo 14 transazioni.

Questi vantaggi si traducono in una maggiore adozione di Avalanche. Deloitte ha annunciato il mese scorso che sta lavorando con Ava Labs per sviluppare una piattaforma di ripristino di emergenza basata sulla blockchain di Avalanche. Questo sistema aiuterà i governi statali e locali a dimostrare la loro idoneità a ricevere finanziamenti federali per le emergenze.

Avalanche ha già più di 150 progetti nel suo ecosistema. Questi progetti includono portafogli di finanza decentralizzata (DeFi) e mercati per la vendita di token non fungibili (NFT).

Un buon investimento per il futuro?

Torniamo alla domanda chiave. L’acquisto di Avalanche può farti guadagnare una fortuna? Penso che la risposta sia sì.

Ma permettetemi di spiegare questa risposta. Non mi aspetto che Avalanche fornisca un guadagno di 34 volte nel prossimo anno come ha fatto nei 12 mesi precedenti. Se lo facesse, sarebbe più grande di ogni altra criptovaluta sul mercato in questo momento, a parte Bitcoin. È possibile, ma non probabile.

È anche importante notare che il successo di Avalanche in futuro si unisce a una più ampia accettazione delle criptovalute in generale. Anche se mi aspetto un continuo slancio per le criptovalute, c’è sempre la possibilità che le circostanze possano cambiare.

La mia opinione, tuttavia, è che Avalanche potrebbe benissimo generare grandi profitti in futuro. Posso sicuramente vedere come l’adozione della blockchain da parte di Deloitte potrebbe suscitare un maggiore interesse. L’aumento dell’interesse porterebbe quasi sicuramente a un aumento del prezzo per il token AVAX.