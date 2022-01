Scommettere con Bitcoin: ecco come essere sicuri

Stai trovando modi per mantenere i tuoi Bitcoin al sicuro? Hai già iniziato a scommettere con Bitcoin? Hai paura delle crescenti minacce informatiche? Sei un nuovo investitore in Bitcoin? In questo blog, descriveremo o discuteremo in dettaglio tutte le domande di cui sopra.

Il valore dei bitcoin è aumentato costantemente, motivo per cui ci sono vari attacchi informatici su portafogli e scambi di criptovaluta link.

Un motivo che impedisce agli investitori di investire in criptovaluta è che ritengono che si tratti di un metodo di pagamento illegale o non sicuro. Allo stesso tempo, gli elevati ritorni sugli investimenti rendono questo asset digitale degno di essere investito se riesci a mitigarne i rischi.

Inoltre, il prezzo fluttuante di Bitcoin viene utilizzato come strategia dai trader per ottenere rendimenti elevati. Scommettere con Bitcoin va bene, ma devi essere a conoscenza di tutti gli avvisi di sicurezza riguardanti lo stesso.

I migliori modi per proteggere i tuoi bitcoin

Le minacce informatiche stanno crescendo perché Bitcoin è correlato a un elevato ritorno sull’investimento. Questo sta creando paura nelle menti degli utenti di Crypto e impedendo ad altri di investire in questa risorsa.

Quindi, ci sono vari suggerimenti per mantenere al sicuro la tua fortuna digitale e alcuni di questi suggerimenti sono descritti di seguito. Diamo un’occhiata!

Utilizza un portafoglio offline

Secondo https://thebitcoincode.io/de ,i portafogli offline sono considerati più sicuri dei portafogli online. Il vantaggio dell’utilizzo di un portafoglio offline è che ai cyberattaccanti non sarà lasciato alcun modo per rubare le tue valute virtuali perché il tuo portafoglio non è connesso a Internet durante le transazioni.

Hai solo bisogno dell’indirizzo delle chiavi pubbliche di un altro utente per ricevere o inviare valute virtuali. Pertanto, un portafoglio offline è meno vulnerabile agli attacchi rispetto ai portafogli online quando si scommette con Bitcoin.

Evita di usare il tuo numero di telefono per 2FA

Un altro modo per mantenere i tuoi Bitcoin al sicuro durante le scommesse è non utilizzare i numeri di telefono per 2FA (autenticazione a due fattori). Esistono varie piattaforme che offrono 2FA, ma non tutte sono sicure e devi saperlo in anticipo.

È fondamentale considerare l’autenticazione a due fattori durante le scommesse, ma è altrettanto importante evitare i numeri di telefono contemporaneamente. Tuttavia, se stai usando il tuo numero per questo processo, assicurati che ci sia una scheda SIM separata in un cellulare separato.

Consenti l’autenticazione a due fattori

L’autenticazione a due fattori offre un passaggio aggiuntivo per la protezione. Devi scegliere solo quei portafogli che offrono l’autenticazione a due fattori e altre funzionalità di sicurezza aggiuntive.

Se un hacker ottiene il tuo nome utente e la tua password, non devi preoccuparti perché deve superare un ulteriore passaggio di sicurezza per accedere al tuo account. Ciò manterrà il tuo portafoglio Bitcoin sicuro e protetto.

Tieni traccia del valore dei bitcoin

Se stai scommettendo Bitcoin online, ci sono diversi rischi ad esso correlati. Devi tenere traccia del valore dei Bitcoin durante le scommesse online e devi impegnarti con te stesso.

Il trading di Bitcoin è diverso dagli asset tradizionali e devi tenere traccia del suo valore totale all’inizio e alla fine di ogni giornata. Il valore di un Bitcoin è davvero enorme e non devi perderlo, qualunque cosa accada.

Conoscere i rischi connessi quando si scommette

Devi essere consapevole dei rischi delle scommesse online, soprattutto se hai a che fare con Bitcoin. Le principali preoccupazioni relative alle scommesse online sono la sicurezza dei conti finanziari e la sicurezza delle tue informazioni personali.

Tieni a mente; Le transazioni Bitcoin sono irreversibili; ciò significa che non può essere annullato una volta completata la transazione. Ogni sito di scommesse ha i suoi rischi e devi essere consapevole degli stessi.

Considerazioni Finali

La sicurezza dovrebbe essere la tua prima priorità quando scommetti i tuoi Bitcoin o qualsiasi altra valuta digitale online. Quindi, considera tutti i modi sopra elencati per proteggere i tuoi Bitcoin dagli hacker online.