Satoshi Nakamoto ci ha lasciato il suo ultimo messaggio 11 anni fa

L’eredità di Satoshi Nakamoto è stata cementata nella hall of fame dopo che la sua rete Bitcoin è diventata un mercato da mille miliardi di dollari. Ha avuto il coraggio di cambiare il mondo e l’umiltà di allontanarsi da tutto questo. Ma perché lo ha fatto e scopriremo mai la sua vera identità (ammesso e non concesso che sia un solo individuo e non un gruppo di persone)?

L’ultimo messaggio di Nakamoto

Il 12 dicembre 2010, Nakamoto ha scritto il suo ultimo messaggio alla comunità in quello che potrebbe essere descritto come una chiamata all’azione per gli sviluppatori. Ha evidenziato i potenziali difetti del sistema ed è semplicemente scomparso dalla faccia della terra.

Nel messaggio Nakamoto diceva che il lavoro da fare su DoS era ancora molto e che lui era al lavoro su una build più veloce, prima di passare a “idee più complesse”. La build era la versione 0.3.19 secondo Nakamoto.

Nakamoto continuava dicendo che: “Aggiunti alcuni controlli DoS. Come io e Gavin abbiamo detto chiaramente in precedenza, il software non è affatto resistente agli attacchi DoS. Si tratta di un miglioramento, ma ci sono ancora molti modi per attaccare”.

L'ultimo messaggio di Nakamoto indicava che era eccessivamente preoccupato per la sicurezza della sua invenzione. Al momento della sua scomparsa, il prezzo del bene era ancora marginale, in quanto veniva scambiato a poco meno di un dollaro. Non sarebbe passato molto tempo prima che nel febbraio del 2011 l'asset raggiungesse la parità col dollaro statunitense.

Gli appassionati di storia del Bitcoin hanno citato la ragione della scomparsa di Nakamoto con l’adozione da parte di Wikileaks. Wikileaks è stato perseguitato dal governo per il suo ruolo nella fuga di documenti classificati su Internet e si è rivolto a Bitcoin per ricevere i suoi finanziamenti. L’11 dicembre, un giorno prima della sua scomparsa, Nakamoto ha inviato un appello a Wikileaks di stare lontano dalla rete perché aveva il potenziale di agitare il “nido di calabroni”.

“Faccio questo appello a WikiLeaks, di non cercare di usare Bitcoin. Bitcoin è una piccola comunità beta ancora nelle sue prime fasi di crescita”, ha scritto Nakamoto. “Non otterreste più che pochi spiccioli, e il clamore che portereste ci distruggerebbe molto probabilmente in questa fase”.

I messaggi di Satoshi – Uno sguardo nell’enigma

Mentre Satoshi Nakamoto è rimasto sconosciuto, i suoi messaggi hanno dato ai membri della comunità uno sguardo alla sua personalità. Dal rilascio del whitepaper di Bitcoin e l’attenzione ai dettagli che conteneva, si può dire che Satoshi Nakamoto era un accademico. Anche se questo è discutibile perché non ha pubblicato il documento in una rivista accademica, ma attraverso una mailing list, ma questo può essere razionalizzato.

Pubblicare il suo whitepaper in una rivista accademica avrebbe significato che i lettori avrebbero dovuto pagare del denaro per accedervi. In secondo luogo, pubblicare in una rivista accademica avrebbe significato che il documento sarebbe arrivato al pubblico nel 2009 o 2010 forse, a causa dei processi di pubblicazione delle riviste accademiche.

La comunicazione di Satoshi durò circa 770 giorni dalla pubblicazione del whitepaper e i primi utenti lo descrissero come un dittatore benevolo con un forte interesse a staccarsi dal sistema finanziario tradizionale.

Chissà se sapremo mai di chi si tratta, eppure, la domanda empirica potrebbe essere: “Importa davvero tanto chi fosse Nakamoto o è più importante ciò che ci ha lasciato”? Sicuramente, per noi è più importante la sua eredità della sua reale identità, anche perché nessuno mai (forse) potrebbe dimostrare di essere lui al 100%.