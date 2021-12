Presutto (M5S): “Elezione al Quirinale? Serve coinvolgere fin da subito tutti i parlamentari di Camera e Senato”

“E’ necessario, fin da subito, il coinvolgimento attivo di tutte le forze politiche, partendo dai singoli parlamentari, presenti sia al Senato che alla Camera, e solo in questo modo si potrà scegliere il profilo migliore per l’elezione del Presidente della Repubblica.” Ha dichiarato il Senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle.

Il Senatore Presutto continua

“In un momento così delicato per il Paese, è necessario, avere la più ampia condivisione possibile tra le forze politiche presenti in Parlamento per individuare un soggetto, uomo o donna che sia, alla guida della Presidenza della Repubblica, in grado di garantire la continuità dell’attuale legislatura ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi, già indicati dal Presidente Mattarella, e che riguardano, il contenimento del Covid-19, la continuazione della campagna di vaccinazione e l’attuazione del PNRR per la ripresa dell’Italia.”

Il Senatore conclude

“Oggi ci sono più di 2 milioni di famiglie, 5 milioni di italiani, che vivono in una condizione di povertà assoluta. Pertanto, chi sarà eletto al Quirinale, dovrà essere il primo, a ricordare e ad impegnarsi, insieme al Governo ed al Parlamento in carica, sulla base dei principi costituzionali di coesione e solidarietà, che l’Italia deve essere un Paese migliore di quello attuale, in grado di assicurare l’esercizio dei diritti civili a tutti gli italiani, senza alcuna distinzione”.