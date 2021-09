Alitalia, Rocca (FDI): “Governo non sia spettatore”

“Sono molto preoccupato del trattamento che stanno subendo i lavoratori di Alitalia. Stiamo parlando di una società controllata dallo Stato, ecco perché il governo deve intervenire e farsene carico prima che sia troppo tardi, anche perché sono i primi responsabili ad aver ceduto al diktat dell’Europa che ci hanno costretto a passare da una compagnia di bandiera ad una compagnia regionale. L’Italia e Roma non possono restare a guardare, ne va dello sviluppo del nostro Paese e del rilancio turistico della nostra città».

È quanto dichiara Federico ROCCA, responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia

Esiste un’unica strada

«Al momento – conclude Rocca – esiste un’unica strada: riapertura del tavolo tra azienda e sindacati al fine di trovare una soluzione per tutti i lavoratori che in questo momento stanno patendo le pene dell’inferno, Altavilla non è partito nel migliore dei modi ed è giunto il momento che qualcuno lo riporti alla ragionevolezza» .