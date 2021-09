Elezioni Roma 2021, Ronsi (Lista Calenda): “Roma è di tutti gli italiani non può crescere meno del paese”

“Roma è la Capitale d’Italia – dice Ronzi in un videomessaggio distribuito in tutt’Italia via social – e ogni problema di Roma è un problema di tutti gli Italiani, non solo dei cittadini romani. Roma deve rappresentare un motivo di orgoglio per tutti i cittadini italiani che invece quando sono all’estero si sentono in difetto perché continuamente la loro Capitale viene presa in giro in tv e sui giornali, fanno gli sketch con le immagini dei topi, delle immondizie, dei cinghiali. Questa non può essere la cartolina del nostro Paese.

Per questo il tema di Roma è il tema di tutti gli italiani

Per questa ragione vi chiedo di preoccuparvi del futuro della Capitale e di farlo assieme a me, iniziamo veramente a fare qualcosa assieme. Avete amici a Roma? Parlategli di Roma, parlategli di me – dice ancora Flavio Ronzi – mi conoscete. Sapete che quando mi metto a testa bassa, a “rompere le scatole” per risolvere un problema ci riesco, e tutti assieme miglioreremo la Capitale d’Italia che non finirà più sui giornali internazionali per parlare della spazzatura di Roma! Ecco, adottate un romano, parlategli di me, parlategli del programma e della Lista Calenda e spiegategli che il futuro di Roma non è una maledizione, non è vero che non si può cambiare, lo abbiamo detto tante volte, abbiamo un sindaco capace, Carlo Calenda, abbiamo un programma chiaro, abbiamo i numeri, le modalità e la voglia di cambiare, basta chiacchiere.

Il nostro non è un impegno solo per Roma ma per tutto il Paese affinché ogni italiano si possa sentire veramente orgoglioso della Sua Capitale. Rilanciare Roma significa far crescere l’Italia.