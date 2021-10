Amministrative, Romano (PD): “Mi stupirei se al ballottaggio Calenda non desse indicazione di voto per Gualtieri”

“Mi stupirei molto se Calenda non desse indicazione di voto per Gualtieri, perché parliamo di un candidato che ha uno standing fortissimo, che è stato ministro dell’Economia con ottimi risultati e soprattutto perché è di molte spanne superiore a Michetti” Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del Pd, Andrea Romano, che ha poi proseguito: “Quanto alla Raggi, è tutto il M5s ad essere in una fase di trasformazione; vedremo che linea sceglieranno di seguire, personalmente mi auguro che sia una linea europeista, progressista e riformista, in modo da rendere ancora più solido il rapporto con il Pd”.

Ancora in previsione del ballottaggio di Roma, Romano ha dichiarato

Ieri sera ho sentito da parte della Raggi delle parole molto confuse, come se non avesse minimamente compreso perché fosse stata sconfitta, ma al di là della Raggi mi aspetto che il M5s e Giuseppe Conte diano un’indicazione di voto precisa su Gualtieri”.

Sul risultato della destra a Milano, Romano ha commentato

“Il dato di Milano è a dir poco clamoroso, anche in una città dove storicamente è sempre stata fortissima, la Lega è crollata miseramente. Detto questo nemmeno per Fdi è andata benissimo, perché avrebbe potuto beneficiare ulteriormente della crisi della Lega attraverso il cosiddetto travaso di voti da Salvini a Meloni, ma così è stato solo in minima parte”.

Sempre in riferimento al risultato ottenuto dal centrodestra, Romano ha spiegato

“Credo che Salvini e Meloni siano stati penalizzati non solo perché hanno scelto candidature del tutto inverosimili, ma anche perché hanno dimostrato nel corso di questi mesi un atteggiamento di grande ambiguità sul covid e sulla campagna vaccinale”

Sull’alta percentuale di astenuti, Romano ha poi concluso

“L’astensione ha molte ragioni, io per esempio non sono d’accordo con Giorgia Meloni quando dice che “è una crisi della democrazia”, anzi credo proprio che questo sia solo un modo per “buttarla in caciara”, nel senso che questo dato sull’astensione è la fotografia di una crisi della destra, non della democrazia”

Fonte: Inews24